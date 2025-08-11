Brezilya, ABD'nin Gümrük Tarifelerini DTÖ'ye Şikayet Etti

Brezilya, ABD'nin gümrük tarifeleriyle ilgili Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayette bulundu.

DTÖ'den yapılan açıklamada, ABD'nin tüm Brezilya ürünlerine yüzde 10 ve Brezilya menşeli belirli ürünlere ise ek olarak yüzde 40 gümrük vergisi uyguladığı belirtildi.

Brezilya'nın bunun üzerine ABD ile ilgili DTÖ nezdinde uyuşmazlık istişaresi talebinde bulunduğu bildirilen açıklamada, söz konusu talebin bugün DTÖ üyelerine iletildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Brezilya'nın, gümrük vergisi oranlarının 1994 tarihli Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın (GATT) ve Uyuşmazlıkların Halli Anlayışı'nın (DSU) çeşitli hükümleriyle uyumsuz olduğunu ve ABD'nin uyuşmazlığı DSU'nun kural ve prosedürlerine başvurmak yerine gümrük tarifeleri yoluyla çözmeye çalıştığını ifade ettiği aktarıldı.

İstişare talebi, DTÖ'de bir uyuşmazlığın resmen başlatılması anlamına geliyor. İstişareler, taraflara konuyu görüşme ve davaya gitmeden bir çözüm bulma fırsatı tanıyor.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin tarifelerine karşı kendi çıkarlarını koruyabilmek için DTÖ'ye başvuru da dahil olmak üzere tüm kaynakların seferber edileceğini söylemişti.