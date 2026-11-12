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Brent petrolün varili diplomatik girişimlerle 92,70 dolara geriledi

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Brent petrolün varili kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 azalarak 92,70 dolardan işlem görüyor. Düşüşte Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerin risk primini azaltması ve OPEC üretim artışı etkili oldu.

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 92,70 dolardan işlem görüyor.

Dün 94,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, günü 92,76 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.09 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 azalarak 92,70 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varili 86,50 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerin piyasalardaki risk primini azaltması, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretimindeki artış ve ABD'de yükselen ham petrol stoklarının arz fazlası endişelerini güçlendirmesiyle geriledi.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi, gerilimin azaltılması ve savaş sonrası güvenlik düzenlemelerinin ele alınması amacıyla Abu Dabi'de 10-11 Kasım'da iki gün süren üçlü müzakereler gerçekleştirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında anlaşma zemini aranan Abu Dabi görüşmelerinin oldukça olumlu ilerlediğini belirterek, "Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirme yönünde çok güçlü bir eğilim görüyoruz." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de dün yaptığı açıklamada, Rusya ile savaşın sona erdirilmesi amacıyla liderler düzeyinde üçlü zirve düzenlenmesine yönelik görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın müzakerelerde Rusya'ya enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması ve denizde ateşkes sağlanması önerisinde bulunduğunu ancak Rus heyetinin bu konuda karar alma yetkisi bulunmaması nedeniyle henüz bir sonuca varılamadığını savundu.

Öte yandan, diplomatik girişimlere rağmen tarafların enerji altyapılarına yönelik saldırılarının sürdüğüne ilişkin haber akışı devam ediyor.

Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali (NGS), çalışanlarından birinin Ukrayna ordusunun Energodar şehrine düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini bildirdi. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumundaki Zaporijya NGS, Rus ordusunun Mart 2022'de bölgenin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana Rusya'nın denetiminde bulunuyor.

Bununla birlikte, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretimindeki artış ile ABD'de yükselen ham petrol stokları da arz fazlası endişelerini güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi, ekimde önceki aya göre 1 milyon 965 bin varil artarak 27 milyon 164 bin varile yükseldi. OPEC+ grubunun günlük toplam ham petrol üretimi de aynı dönemde 2 milyon 35 bin varil artışla 41 milyon 230 bin varil olarak kayıtlara geçti.

ABD'de açıklanan stok verileri de fiyatlardaki düşüşü destekleyen bir diğer unsur oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 9 milyon varil arttığını tahmin etti. Piyasa beklentisi ise stokların 1 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 96,27 dolar direnç, 87,94 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.

Kaynak: AA
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