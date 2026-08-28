Brent petrol 88 dolara geriledi

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda 88,06 dolardan işlem görüyor.

Dün 89,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 88,52 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 88,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 82,88 dolar olarak belirlendi.

Brent petrol dün Venezuela'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden (OPEC) ayrılmayı düşündüğüne yönelik haber akışının etkisiyle yüzde 2'ye yakın yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve tankerlerin petrol taşımaya devam ettiğini açıklamasının ardından fiyatlar bugün aşağı yönlü hareketlendi.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Venezuela'nın OPEC'ten ayrılmayı değerlendirdiği ve söz konusu seçeneğin ABD'li yetkililerle de görüşüldüğü ancak henüz nihai karar alınmadığı belirtildi.

Venezuela'nın olası ayrılığının örgütün küresel ham petrol piyasaları üzerindeki etkisini daha da zayıflatabileceği değerlendiriliyor. Olası ayrılık iddialarının, Washington'ın Karakas'la ilişkilerini derinleştirdiği ve Venezuela'nın petrol rezervlerine uzun vadeli erişim konusunda müzakereler yürüttüğü döneme denk gelmesi dikkati çekiyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, Venezuela'nın ham petrol üretimi temmuzda günlük yaklaşık 1,12 milyon varil seviyesinde bulunuyor. Venezuela'nın OPEC'ten olası ayrılığının örgüt içindeki üretim koordinasyonunu zayıflatabileceği ve petrol piyasalarında belirsizliği artırabileceği endişeleri dün fiyatları yükseltirken dün akşam saatlerinde Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının sürdüğüne yönelik açıklamaları arz endişelerini hafifleterek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Hürmüz Boğazı'nın açık ve ABD'nin kontrolü altında olduğunu savunan Trump, "Dün gece boğazdan 24 tanker geçirdik. Sürekli tanker geçiriyoruz. Bunu çok açık bir şekilde söylüyorum. Bu, askeri operasyonları bitirdiğimiz anlamına gelmez ama bitirdik. Şu anda Hürmüz Boğazı açık. İran'a hiçbir şey geçemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran'la yakın zamanda yeniden müzakerelere dönmeyi düşünüp düşünmediklerine ilişkin soruya Trump, "(İran'la) Konuşacak pek bir şey yok, onlarla konuşmak istemiyoruz. Görüşmek ya da başka bir şey yapmak niyetinde değiliz." yanıtını verdi.

Hürmüz Boğazı'nın tanker geçişine açık olmasının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Trump, her gün önemli miktarda petrolün boğazdan geçerek dünya piyasalarına ulaştığını ifade etti.

Trump'ın açıklamalarına karşın İran tarafından gelen sert söylemler ise fiyatların aşağı yönlü hareketini sınırladı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin deniz ablukasının devam etmesi halinde Washington'un ekonomik çıkarlarını güçlü bir şekilde hedef alacaklarını söyledi.

Rızayi, "ABD, İran'a karşı herhangi bir kötülük yapmaya başlarsa, onların askeri ve ekonomik çıkarlarına tarihe geçecek bir darbe vuracağımız konusunda uyarıyoruz." dedi. Ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için de öncelikle ABD'nin İran'ın şartlarını yerine getirmek için pratik adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Fed'in faiz artırım beklentileri talebi baskılıyor

Bununla birlikte, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalar öncesinde temkinli bir seyir izleniyor.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 artarak piyasa beklentilerini aşması, enflasyonist baskıların sürebileceğine yönelik endişeleri artırdı.

Enflasyondaki yavaşlamaya rağmen fiyat baskılarının devam edebileceği beklentisi, Fed'in yıl içinde yeniden faiz artırımına gidebileceğine ilişkin öngörüleri canlı tutuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 66 ihtimalle sabit bırakacağı öngörülürken, bankanın ekim ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yüzde 62 olasılık veriliyor.

Yüksek faizlerin ekonomik aktiviteyi ve dolayısıyla petrol talebini yavaşlatabileceği beklentisi fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Ayrıca faiz artışı beklentilerinin ABD dolarını güçlendirmesi, dolar cinsinden fiyatlanan petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek talebi sınırlıyor. Dolar endeksi yüzde 0,03 artışla 99,17 seviyesinde bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 93,87 doların direnç, 82,32 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA