Brent petrolün varili 106,78 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 106,78 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 109,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 104,61 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,1 artarak 106,78 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 102,20 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Suudi Arabistan'ın Irak'tan insansız hava araçlarıyla (İHA) Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'na saldırı düzenlendiğini açıklamasının ardından artan arz endişeleri etkili oluyor.

Hafta sonu Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, birden fazla İHA'nın hedef aldığı Riyad-Medine bölgesindeki boru hattında oluşan hasarın giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, yaralanmalara ve hasara yol açan saldırı en güçlü ifadelerle kınandı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, daha önce Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın 10 Eylül'de İHA'larla hedef alınmasının ardından tedbir amacıyla durdurulduğunu ve saldırıda yaralananların olduğunu duyurmuştu.

Bakanlık, 12 Nisan'da yaptığı açıklamada, Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın tam pompalama kapasitesinin günlük yaklaşık 7 milyon varil olduğunu bildirmişti.

Hattın tedbir amacıyla durdurulması, hasar gören bölgelerin güvenliğinin sağlanması ve boru hattı, pompa istasyonları ile işletme sistemlerinin kontrol edilmesi amacıyla petrol akışının geçici olarak kesildiği anlamına geliyor.

Bu durum, hattın büyük ölçüde hasar gördüğü veya uzun süre devre dışı kalacağı anlamına gelmese de piyasalarda arz kesintisi endişelerini artırarak petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Hürmüz Boğazı'nda devam eden güvenlik riskleri fiyatları artırıyor

Öte yandan, Hürmüz Boğazı'nda devam eden güvenlik risklerinin küresel petrol arzına ilişkin endişeleri canlı tutması da fiyatları yükseltiyor.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonlarından (UKMTO) dün yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir geminin, türü henüz belirlenemeyen bir mühimmatla vurulduğu bildirildi.

Ayrıca İran'a ait bir ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarında hedef alınması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin yaralandığı belirtildi.

Orta Doğu'daki arz kesintilerinin petrol piyasası üzerindeki etkileri fiyat beklentilerine de yansıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Orta Doğu'daki petrol arzında yaşanan kesintilerin etkisiyle bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

EIA'nın eylüle ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre, uluslararası referans kabul edilen Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı ağustosta 91 dolara yükseldi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisi sürüyor

Bunun yanı sıra, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında enerji altyapısına yönelik saldırıların sürmesi de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece Ukrayna'daki lojistik merkezleri ile enerji ve demir yolu altyapı tesislerine saldırı düzenlediği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye Rusya'daki dizel yakıt altyapısına yönelik saldırıları durdurması çağrısında bulunmuştu.

Trump, "Bay Zelenskiy'nin yapması gereken tek bir şey var. Rusya'daki dizel yakıtı vurmayı bırakması gerekiyor." ifadesini kullanarak, söz konusu saldırıların dizel kıtlığına yol açtığını söyledi.

Konuyu Zelenskiy ile görüştüklerini belirten Trump, "Hedeflere saldırsın ama dizele değil, çünkü dizel kıtlığına neden oluyor." dedi.

Brent petrolde teknik olarak 110,06 doların direnç, 105,08 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA