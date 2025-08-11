Brent Petrol Fiyatları Düşüşte: 65,76 Dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,76 dolardan işlem görüyor.

Cuma 66,91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,83 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 düşerek 65,76 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,78 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, yatırımcıların bu hafta ABD ile Rusya arasında Ukrayna'daki savaşa ilişkin yapılacak görüşmelerin sonucunu beklemesiyle düşüşünü sürdürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 15 Ağustos'ta Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek Ukrayna savaşını sona erdirmek için müzakereler yürüteceğini açıklamasının ardından, uluslararası piyasalarda Rus petrolü arzını kısıtlayan yaptırımların kaldırılabileceğine ilişkin beklentiler güç kazandı.

Görüşmeler, ABD'nin Rusya üzerindeki baskısını artırmasının ardından yapılacak. Barış anlaşmasına varılamaması halinde Moskova'ya yönelik yaptırımların daha da sıkılaştırılabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, barış görüşmelerinin başarısız olması ve çatışmanın devam etmesi halinde piyasanın hızla yükseliş beklentisine dönebileceğini ve petrol fiyatlarında sert artış yaşanabileceğini öngörüyor.

Trump, Rusya'ya, 8 Ağustos'a kadar süre tanıyarak barışa yanaşmaması halinde Rus petrolü alan ülkelere ikincil yaptırımlar uygulanacağı uyarısında bulunmuştu. Washington aynı zamanda Hindistan'a, Rusya'dan yaptığı petrol alımlarını azaltması yönünde baskı yapıyor.

Aynı zamanda, Trump'ın 7 Ağustos'ta yürürlüğe aldığı ithalata yönelik yüksek gümrük tarifelerinin, tedarik zincirlerinde değişikliklere yol açarak ekonomik aktiviteyi yavaşlatması ve enflasyonu artırması bekleniyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (NBS) 9 Ağustos'ta yayımladığı verilere göre, ülkede üretici fiyatları temmuzda beklentilerin üzerinde düşerken, tüketici fiyatları değişmedi. Bu durum, zayıf iç talep ve devam eden ticaret belirsizliğinin, tüketici ve iş dünyası güvenini ne ölçüde baskıladığını ortaya koydu.

Brent petrolde teknik olarak 72,28 doların direnç, 64,79 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.