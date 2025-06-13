Brent Petrol Fiyatı İsrail'in İran'a Saldırısıyla Yükseldi

Brent Petrol Fiyatı İsrail'in İran'a Saldırısıyla Yükseldi
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İsrail'in İran'a hava saldırısı düzenlemesi sonucunda Brent Petrol varil fiyatı yüzde 12 artarak 78 dolara ulaştı. Dün 69 dolardan işlem gören Brent, bu sabah 75 dolardan işlem görmekte.

Brent Petrol fiyatı, İsrail'in İran'a hava saldırısı düzenlemesiyle yükselişe geçti. Brent Petrol, sabah saatlerinde yüzde 12 yükselerek 78 dolara çıktı.

İsrail'in saldırı tehditlerinin ardından İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılar sonrası Brent Petrol varil fiyatı yüzde 12 yükselerek 78 dolara kadar çıktı. Dün 69 dolar seviyesinde bulunan Brent Petrol varil fiyatı 75 dolar seviyesinde seyrediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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