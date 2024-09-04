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Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2024 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yaptı

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Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 yılı hayvancılık desteklemeleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, hem hayvancılık hem de bitkisel üretim desteklemelerinde artış olduğu vurgulandı. Mazot ve gübre desteğinin kalktığı yönündeki haberlerin ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Toplantıya muhtarlar ve hayvan yetiştiricileri katıldı.

Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 yılı hayvancılık desteklemeleri hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.

Toplantı öncesi kısa bir konuşma yapan Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu, "Bakanlığımız tarafından hem hayvancılık hem de bitkisel üretim desteklemelerinde bu sene artışlar var. Geçtiğimiz günlerde basında çıkan haberler oldu. Mazot, gübre desteği kalktı gibi bunlar tamamen yalan, gerçeği yansıtmıyor aksine bitkisel ürünleri destekleme neredeyse 4 kat artış sağlandı. Kurum olarak her zaman yanınızdayız. Herhangi bir durum olduğunda bizlere danışabilirsiniz" dedi.

Konuşmasının ardından kurum personelleri, toplantıya katılanlara 2024 yılı hayvancılık desteklemeleri hakkında bilgi verdi. Toplantıya muhtarlar ve hayvan yetiştiricileri katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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