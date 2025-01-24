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Bozkır'da Böğürtlen Bahçesi Kurulumuna Yüzde 50 Hibe Desteği

Bozkır'da Böğürtlen Bahçesi Kurulumuna Yüzde 50 Hibe Desteği
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Konya'nın Bozkır ilçesinde, 4 dekar ve üzeri böğürtlen bahçesi kurulumuna yüzde 50 hibe desteği verilecek. Başvuru süreci 3 Şubat - 7 Mart 2025 tarihleri arasında devam edecek.

Konya'nın Bozkır ilçesinde "KOP Destekliyor Bozkır'da Böğürtlen Yeşeriyor Projesi" çerçevesinde 4 dekar ve üzeri böğürtlen bahçesi kurulumuna yüzde 50 hibe desteği verilecek.

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen "KOP Destekliyor Bozkır'da Böğürtlen Yeşeriyor Projesi" çerçevesinde, 4 dekar ve üzeri böğürtlen bahçesi kurulumunda, böğürtlen fidesi, damla sulama ekipmanları, yüksek telle terbiye ekipmanları yüzde 50 hibe desteği ile verilecek. Başvurular, 3 Şubat - 7 Mart 2025 tarihleri arasında Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne şahsen yapılacak.

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş, Bozkır'da çiftçilere yüzde 50 hibeli olarak verilecek projeye destek veren KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu ve KOP yetkililerine teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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