Bozcaada’da ilk kez zeytinyağı üretimi yapıldı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde düzenlenen Zeytin 360 Uluslararası Zeytin Zirvesi ve Hasat Festivali'nde, adada hasat edilen zeytinlerden ilk kez seyyar sistemle zeytinyağı üretildi. Festivalde ayrıca modern zeytincilik, iklim değişikliği ve yeni nesil üretim teknikleri masaya yatırıldı.

Kuzey Ege'nin zeytin ve zeytinyağı kültürünü geleceğe taşımak amacıyla düzenlenen "Zeytin 360 Uluslararası Zeytin Zirvesi ve Hasat Festivali", Bozcaada ve Ezine'de gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi. Bilimsel panellerden hasat uygulamalarına, tadım eğitimlerinden yeni teknolojilere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan festivalde, zeytin üretiminin geleceğine yönelik önemli başlıklar ele alındı. Festival kapsamında düzenlenen oturumlarda makineli hasada uygun yeni nesil zeytin tarımı, entegre zeytin yetiştiriciliği, zeytinde ıslah çalışmaları, iklime uyum stratejileri ve akıllı tarım teknolojileri gibi konular değerlendirildi.

Bozcaada'da bir ilk yaşandı

Festivalin en dikkat çekici etkinliği ise Bozcaada tarihinde hasat edilen zeytinlerden ilk kez adada yağ elde edilmesi oldu. Hasat edilen zeytinler bölgeye getirilen taşınabilir sıkım sistemiyle işlenerek, sezonun ilk taze zeytinyağı üretildi. Elde edilen zeytinyağının tadımı katılımcılar tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca festival kapsamında Türkiye'de ilk kez kullanılmaya başlanan ve Türk zeytinliklerine uygun olarak geliştirilen yeni nesil zeytin hasat makinesiyle demonstrasyon yapıldı.

"Bozcaada sadece turizmle anılmasın"

Bozcaada Kaymakamı Oğuzhan Altunay, adanın yalnızca turizmle değil tarımsal değerleriyle de öne çıkmasını istediklerini belirterek, zeytin ve bağcılık kültürünün gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"Zeytin bu coğrafyanın kültürüdür"

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ise zeytinin bölgenin kültürel kimliğinin önemli bir parçası olduğunu belirterek, Marmara Denizi'nden Ege'ye uzanan farklı mikroklimaların Çanakkale zeytinyağına özgün bir karakter kazandırdığını ifade etti.

"Türkiye'den ve dünyadan katılım sağlandı"

Festival organizatörü ve zeytin üreticisi İlayda Tanrıver Saraç, bu yıl etkinliğin "Zeytin 360" konseptiyle gerçekleştirildiğini belirterek, hasattan sıkıma, tadımdan gastronomiye kadar zeytinin tüm yönlerinin ele alındığını kaydetti. Saraç, festivale Türkiye'nin yanı sıra İspanya başta olmak üzere yurt dışından da katılım olduğunu söyledi.

Festival Koordinatörü Ziraat Mühendisi Murat Küçükçakır da etkinliğin temel amacının Bozcaada'daki zeytin yetiştiriciliğini tanıtmak olduğunu vurgulayarak, adada ilk kez zeytinlerin sıkılarak yağa dönüştürülmesinin tarihi bir adım olduğunu ifade etti.

Etkinlikte ayrıca katılımcılar arasında elle zeytin hasadı yarışması yapıldı. Yarışmada Aydın'dan gelen misafirler birinci olurken, ikinciliği ise Balıkesir'in Edremit ilçesinden gelen kadın girişimciler aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı