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Boyabat'ta Marketlerde Fiyat ve Etiket Denetimi Yapıldı

Boyabat'ta Marketlerde Fiyat ve Etiket Denetimi Yapıldı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde, Ticaret İl Müdürü ve yerel zabıta ekipleri tarafından market ve alışveriş merkezlerinde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde fahiş fiyat artışları ve etiket ile kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluklar kontrol edildi.

Sinop'un Boyabat içesinde market ve alışveriş merkezlerinde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

Sinop Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Boyabat Belediyesi Zabıta ekipleriyle ilçedeki market ve alışveriş merkezlerinde fiyat ve etiket, garanti belgesi, tanıtma ve kullanma kılavuzu, indirimli ve kampanyalı satışlara yönelik denetimde bulundu.

Denetimde ürünlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığı, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı, ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyat listeleri kontrol edildi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Ekonomi
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