Borusan EnBW Enerji, Yılın Enerji Finansmanı Anlaşması Ödülünü Kazandı

Borusan EnBW Enerji, yenilenebilir enerji yatırımları ve yeni iş alanlarındaki çalışmalarıyla 'Yılın Enerji Finansmanı Anlaşması' ödülünü kazandı. Şirket, 600 milyon dolarlık finansman anlaşmasıyla Türkiye'nin ve dünyanın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak yenilenebilir enerji yatırımlarını ve kadın istihdamını artıracak çalışmaları yürüteceğini açıkladı.

Borusan ve EnBW gruplarının ortak girişim şirketi Borusan EnBW Enerji, yenilenebilir enerji yatırımları ve yeni iş alanlarındaki çalışmalarıyla "Yılın Enerji Finansmanı Anlaşması" ödülünü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Borusan Holding ve Energie Baden-Württemberg AG'nin (EnBW) ortak girişimi Borusan EnBW Enerji, yenilenebilir enerji yatırımları ve yeni iş alanlarındaki çalışmaları için Akbank, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) / FMO (Hollanda Girişimci Kalkınma Bankası), Garanti Bankası, ICBC Turkey, Türkiye İş Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Yapı Kredi ile imzaladığı 600 milyon dolar finansmanla 2023 Türkiye Bonds, Loans & ESG Capital Markets CEE, CIS & Türkiye Ödülleri kapsamında "Yılın Enerji Finansmanı Anlaşması" ödülünün sahibi oldu.

Şirket sağladığı finansmanla Türkiye'nin ve dünyanın sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sağlayan yenilenebilir enerji yatırımlarını ve yeni iş alanlarındaki çalışmalarını yürüteceğini ve yenilenebilir enerji yatırımlarının yanında bu sektörde özellikle saha rollerinde çalışan kadın istihdamını artıracak çalışmalar yapacağını açıklamıştı.

Şirket bu finansman anlaşmasıyla 2023 Türkiye Bonds, Loans & ESG Capital Markets CEE, CIS & Türkiye Ödülleri kapsamında "Yılın Enerji Finansmanı Anlaşması" ödülünü kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, şirket olarak 12 enerji santralinden oluşan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu güç ve portföyleriyle, sürdürülebilirliğe doğrudan katkı sağlamaya devam edeceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hissedarlarımızın yaklaşımlarına uygun olarak belirlediğimiz sürdürülebilirlik stratejimiz gereği iklim, insan ve inovasyon odak alanlarında yürüttüğümüz çalışmalarla müşterilerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve toplum için bugün ve gelecekte ekonomik, çevresel ve sosyal katma değer yaratmayı hedefliyoruz. Aldığımız bu finansman ile aynı zamanda iklim ve insan odak alanları kesişiminde yenilenebilir enerji sektöründeki yeşil yaka çalışan ihtiyacına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği sağlayacak bir çözüm geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu çalışmalar kapsamında, daha çok kadın çalışanın bu sektörde saha çalışanı olarak istihdamı konusunda adımlar atmaya devam edeceğiz."

Borusan EnBW Enerji Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Murat Gördeslioğlu da "Şirketimizin enerji üretiminde faal olan şirketlerinin birleşme sürecinde finansman yapısını sadeleştirip kısa vadeli kredilerimizi tamamen kapatırken, yeni projelerimiz için de finansman kaynağı yarattık. Bu işlem hem sektörümüzde hem de Türkiye finansman piyasasındaki en önemli iş birliklerinden biri olmuştur. Şirketimizi geleceğe hazırlayan bu önemli süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza gönülden teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.