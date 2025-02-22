Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var

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Borsa İstanbul'un tarihi düşüş yaşadığı cuma günü 3.5 milyar TL ile günlük en büyük net satış gerçekleştiren Yapı Kredi Yatırım'dan açıklama geldi. Açıklamada, kendilerinin sadece aracı olduklarını belirten Yapı Kredi, müşterilerin Borsa İstanbul'daki işlemlerine müdahil olmadıklarını kaydetti.

Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde yatırımcılarına ciddi kayıplar yaşattı.. Sert düşüş yaşayan BİST 100'de günlük kayıp yüzde 3,4'ü aştı.

BORSADA CUMA GÜNÜ SATIŞ REKORU YAPI KREDİ YATIRIM'IN

BİST 100'deki düşüşün olduğu gün bazı şirketlerin yaptığı işlemler yatırımcıların tepkisini çekti. Bunlardan birincisi Yapı Kredim Yatırım oldu. Yapı Kredi, 3.5 milyar TL ile günlük en büyük net satışı gerçekleştirdi.

TEPKİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Tepkilerin ardından Yapı Kredi Yatırım'dan açıklama geldi. Banka yaptığı açıklamada, müşterilerin Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği işlemlerde müdahil olmadıklarını, sadece aracı görevi gördüklerini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "BİST pay piyasasında 21 Şubat 2025 tarihinde yaşanan %2 oranındaki düşüş sonrasında, sosyal medya ve basında Yapı Kredi Yatırım aleyhinde ortaya atılan gerçek dışı iddialar üzerine açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Yapı Kredi Yatırım, geniş müşteri tabanıyla Borsa İstanbul Pay ve ViOP piyasalarında 2018'den bu yana her yıl, yıllık bazda işlem hacmi lideridir. Bu doğrultuda da pek çok tarihte borsada en yüksek işlem hacmini gerçekleştiren aracı kurum olarak öne çıkmıştır. Söz konusu tarihte de aracılık ettiği toplam işlemlerde, pay piyasasında en yüksek satıcıyken, ilgili türev işlemlerinin gerçekleştiği VİOP piyasasında ise en yüksek alıcı olmuştur.

"BİZ SADECE ARACIYIZ"

Ayrıca, yatırım kuruluşlarının aracılık faaliyetleri, müşterileri tarafından kendilerine iletilen emirlerin Borsa İstanbul işlem platformuna iletilmesinden ibarettir. Anılan tarihte gerçekleştirilen işlemlerin de büyük çoğunluğu aracılık faaliyeti niteliğinde olup, müşteri karar mekanizmalarına Kurumumuzun herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır. Yapılan işlemlerde uymakla yükümlü olduğumuz düzenlemelere uyum konusunda gerekli özen gösterilmiş olup, Kurumumuz itibarını zedeleyecek yalan, yanlış, mesnetsiz yapılan yorumlar için her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var

SPK İNCELEME BAŞLATTI

Öte yandan Borsa İstanbul'daki tarihi düşüşün ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) harekete geçti. SPK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kurulumuzca BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatılmıştır. Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır. Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacaktır. Ayrıca Kurulumuzca; olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMehmet Sahin:

Gezi nin arkasında koç, futboldaki rezilliklerini arkasında koç, borsa spekulasyonu arkasında koç...

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Haber YorumlarıMengele:

Türk ekonomisi bitmis 1 lev 20 lira is insanlari hapiste daha ne bekliyorsunuzki borsa yakinda tamamen cökerse hic sasmam

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Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

borsa nedir ya kapatın emekçinin garibanın alınterini gasp etmek için kurulmuş tuzaktan başka birşey değil , koca koca firmalar utanmaz ar yoksunu hepsi satış yaparken tavan bitince taban döküleni topla bunada ticari zeka de ahlak yoksunu hırsızlar Allah aşkına kapatın borsayı

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Haber YorumlarıHüseyin Aslan:

Organize işler bunlar, götüren götürüyor olan bizim gibi küçük yatırımcıya oluyor...

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Haber YorumlarıÜye:

Vardır bir film...Kolay yoldan para kazananlar vardı

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Haber YorumlarıAli SÖNMEZ:

he he öyledir

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Haber Yorumlarıatilla orhan:

p.tesi bol bol devre kesici kullanırsınız artık.

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Haber YorumlarıFatih Akbaş:

Hepsinin e c d n s k m bir gun bu satar baska bir gun baska bir kurum satar. Olan yatirimciya olur.

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