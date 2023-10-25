Borsadaki kayıp yüzde 5'e ulaşınca işlemler durduruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda İsrail'e yönelik tepkisi sonrası borsada sert bir düşüş yaşandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksindeki kayıp yüzde 5'e ulaşınca işlemler geçici olarak durduruldu. İşlemler daha sonra tekrar başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda İsrail'e sert sözlerle yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben hayatımda bir kere Netanyahu denen adamın elini sıktım. Türkevi'nde Amerika'da. İyi niyetimiz vardı. Onu suiistimal etti. İsrail'e gitme projemiz vardı, iptal ettik, gitmeyeceğiz. İyi niyetle devam etmiş olsaydı münasebetlerimiz farklı olabilirdi. O da olmayacak. Çünkü iyi niyetimizi suiistimal ettiler." ifadelerini kullandı. Bu gelişme sonrası borsada düşüş hızlanınca işlemlere geçici olarak ara verildi.

DEVRE KESİCİ ÇALIŞTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde bugün öğleden sonra düşüş yüzde 5'i aştı ve saat 16.49'da endeks bazlı devre kesici çalıştı. İşlemler 17.19'da yeniden başladı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Saat 16:49:54 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

"İŞLEMLER 17.19'DAN İTİBAREN DEVAM EDECEK"

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikalarında ve emtia sertifikalarında saat 17.09'da tek fiyat emir toplama, 17.14'de eşleştirme yapılacak ve 17.19'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir.

Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 17.09'da tek fiyat emir toplama yapılacak ve 17.19'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir.

Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler 17.19'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler saat 17.19'da yeniden başlayacaktır."