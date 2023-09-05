Borsa liginde ağustos ayının şampiyonu Galatasaray oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 30,14 yükselişle tamamlayan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Geçen ay yatırımcısına Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 29,66, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 24,14 kazandırdı.

Borsa İstanbul'da spor endeksi, geçen ay yüzde 23,94 değer kazandı. Endeks, 4.079,99 puan ile ağustos ayında tarihi zirveyi gördü. Yapılan sponsorluk anlaşmaları ve etkili transferler, Avrupa kupalarında alınan başarılı sonuçlar, spor şirketlerinin hisse performansını yukarı taşıdı. Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 30,14 yükselişle tamamlayan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Galatasaray'ın hisse fiyatı da 9,58 lira ile tavan oldu.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN HİSSELERİ DE TAVAN

Geçen ay yatırımcısına Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 29,66, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 24,14 kazandırdı. Fenerbahçe'nin hisse fiyatı 102,70 lira, Beşiktaş'ın hisse fiyatı da 38,50 lira ile tavan oldu. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri ise geçen ay yüzde 2,88 değer kaybetti.

BEŞİKTAŞ'IN HİSSE FİYATI 6 KATINI AŞTI

Geçen yılı 5,94 lirayla tamamlayan Beşiktaş'ın hisse fiyatı, ağustosta yüzde 506,06 artarak 6 katını aştı. Galatasaray'ın hisseleri yüzde 109,28, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 34,64 ve Trabzonspor'un hisseleri yüzde 12,73 arttı.

GALATASARAY, PİYASA DEĞERİNDE FENERBAHÇE'Yİ GERİDE BIRAKTI

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Galatasaray sahip oldu. Galatasaray, ağustos ayını 9 milyar 720 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı. Galatasaray'ı, 9 milyar 714 milyon 887 bin lirayla Fenerbahçe, 8 milyar 640 milyon lirayla Beşiktaş ve 2 milyar 700 milyon lirayla Trabzonspor izledi.

Galatasaray 10 milyar 162 milyon 800 bin lirayla, Fenerbahçe 9 milyar 947 milyon 490 bin lirayla, Beşiktaş 9 milyar 19 milyon 201 bin lirayla geçen ay piyasa değerlerinde tarihi zirveyi gördü.