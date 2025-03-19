Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alındılar! İşte isim isim tam liste

İmamoğlu ile birlikte gözaltına alındılar! İşte isim isim tam liste
Gözaltına alınan İmamoğlu'ndan el yazısıyla mesaj

Gözaltına alınan İmamoğlu'ndan el yazısıyla mesaj
Meclis'te tansiyon çok yüksek! CHP'liler kürsüyü işgal etti, Sırrı Süreyya Önder zor anlar yaşadı

Sırrı Süreyya Önder'in zor anları! CHP'liler kürsüyü işgal etti
İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu protestosu! Polisle arbede yaşandı

Üniversiteyi karıştıran İmamoğlu protestosu! Tansiyon yükseliyor

Borsa İstanbul'da kayıplar artınca ikinci tedbir yürürlüğe girdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksindeki kayıplar yüzde 7'yi aşınca, işlemler ikinci kez devre kesiciden geçti. Pay Piyasasında ve diğer piyasalarda işlemler geçici olarak durduruldu.

Borsa İstanbul, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla birlikte ikinci kez devre kesti. Borsa İstanbul, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla birlikte ikinci kez devre kesti ve işlemler geçici olarak durduruldu. Yapılan açıklamada, "Saat 14.08.10 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci seviyesi tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.
Borsa'da sürekli işlemlerin 14.38 itibarıyla devam edeceği belirtildi.

Borsa İstanbul'da İkinci Devre Kesildi: BIST 100 Endeksi Yüzde 7 Kaybetti

Borsa İstanbul'da kayıplar artınca ikinci tedbir yürürlüğe girdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.