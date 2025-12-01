Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 2,00 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 11.116,45 puandan kapatarak yüzde 2,00 artış gösterdi. BIST 30 endeksi de benzer şekilde değer kazanırken, Türkiye İş Bankası, Akbank ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisseler arasında yer aldı. Ayrıca, altının ons fiyatı 4.227,1 dolara yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 217,76 puan artarak 11.116,45 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,59 puan ve yüzde 0,01 azalışla 10.898,10 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.870,07 puanı, en yüksek 11.125,72 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,00 değer kazanarak 11.116,45 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 244,92 puan ve yüzde 2,06 artışla 12.156,62 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,2, sanayi endeksi yüzde 1,87, teknoloji endeksi yüzde 1,76 ve hizmetler endeksi yüzde 1,53 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 84'ü prim yaptı, 15'i geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 227,1 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 227,1 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 5 milyon 885 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,44 bileşik getirisi yüzde 38,58 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,3863, satışta 42,5562 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,3250, satışta 42,4946 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1632, sterlin/dolar paritesi 1,3247 ve dolar/yen paritesi 155,125 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 azalışla 63,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
