Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, günü %2,34 değer kaybıyla 14.779,93 puandan kapattı. İşlem hacmi 223 milyar lira olurken, bankacılık ve holding endeksleri de geriledi. Küresel piyasalardaki jeopolitik gelişmeler ve ABD'deki enflasyon verileri yatırımcılar üzerinde etki yarattı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,34 değer kaybederek 14.779,93 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 353,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 223 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,52, holding endeksi yüzde 2,70 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 0,74 ile elektrik, en fazla kaybettiren ise yüzde 5,21 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarına ilişkin haber akışı yatırımcıların odağındaki yerini korurken, ABD'de yıllık enflasyonun nisanda hızlandığını gösteren verilerin ardından negatif bir seyir izleniyor.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 3,8 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen yıllık enflasyon, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), sanayi üretimi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.600 puanın destek, 14.900 ve 15.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 9 milyar 529,2 milyon dolar, bu yıl ise 51 milyar 890 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖzlem Harmankaya:

Vay be ?? Borsa bu hale gelmişse ekonomi de çöküş halinde demek ?? Tüketici fiyatları artıyor, dış ticaret açığı açılıyor, sonra da endeksler düşüyor... Her şey birbirine bağlı ?? Gözümüzün önünde her şey pahalılaşırken bir de yatırımcılar zarara giriyor ?? Bu kısır döngüden ne zaman kurtulacağız acaba? ??

Haber YorumlarıEmel Cennet Sezen:

Ama bu jeopolitik konular ne alakası var da? Ya da gerçekten mi var böyle etki? Şüpheli geliyor bana biraz... Kim bunları açıklasın bize?

Haber YorumlarıSüleyman Kılıçarslan:

Artık bu kadar oldu yahu. Her gün aynı şeyler oluyor, piyasalar düşüyor, vatandaş zarara uğruyor. Denetim eksikliği mi var, yönetim problemi mi var, bilmiyorum ama birilerinin sorumlu tutulması lazım. Böyle giderse işin sonu nereye varacak merak ediyorum. Ciddi cezalar gelmesi gerekir bu işleri düzgün yapmayan görevlilerden.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

