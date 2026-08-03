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Borsa haftaya yükselişle başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,64 yükselişle 13.544,32 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,64 yükselişle 13.544,32 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kazanarak 13.458,10 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 86,22 puan ve yüzde 0,64 artışla 13.544,32 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,18, holding endeksi yüzde 0,82 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,53 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde 0,86 menkul kıymetler yatırım ortaklığı ile oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeni bir uzlaşı sağlanabileceğine yönelik iyimserliklere karşın, Asya tarafında ekonomik verilerden alınan sinyaller ve yarı iletken sektöründeki değerleme endişelerinin yeni haftaya taşınmasıyla karışık seyrediyor.

Yurt içinde bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisi yatırımcıların odağında bulunuyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) temmuzda yüzde 1,82 artacağını tahmin ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, imalat sanayi PMI verilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.700 puanın direnç, 13.400 ve 13.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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