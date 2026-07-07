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BIST 100 günü yükselişle tamamladı, 14.497 puandan kapandı

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BIST 100 endeksi yüzde 0,50 artışla 14.497,37 puana çıktı. Bankacılık ve holding endeksleri yükselirken, finansal kiralama faktoring en çok kazandıran sektör oldu. Küresel piyasalardaki negatif seyre rağmen yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kazancıyla 14.497,37 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 204,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,75 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,49 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınması sonucu Orta Doğu'da uzlaşı ikliminin bozulabileceği endişeleri ve teknoloji hisselerinde devam eden satış baskısıyla negatif seyrederken, yurt içi piyasalar pozitif ayrışıyor.

36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya gelerek Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil. Bunu Amerika ile daha önce de görüştük. Biz 5 uçağın da sözünü aldık. Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Şimdi Liderler Zirvesi'nde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden daha önce aldığımız sözün geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da "Türkiye, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinizde askeri açıdan çok güçlü ülke haline geldi. (CAATSA yaptırımları) Yaptırımları kaldırabileceğimizi söyleyebilirim." diye konuştu.

Analistler, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden gelecek haber akışının takip edileceğini belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm (WEO) Raporu, Japonya'da dış ticaret dengesi, ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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