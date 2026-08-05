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BIST 100 Yükselişle Açıldı, Gözler ABD Verilerinde

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BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 artışla 13.707,73 puandan başladı. Bankacılık endeksi gerilerken kimya sektörü öne çıktı. Küresel piyasalarda İran iyimserliği hakimken, yatırımcılar ABD istihdam verilerini bekliyor. Destek 13.600, direnç 13.800 seviyesinde.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 yükselişle 13.707,73 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,07 değer kazanarak 13.687,93 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 19,80 puan ve yüzde 0,14 artışla 13.707,73 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,64 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,22 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,83 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 1,17 ile ulaştırma oldu.

ABD ile İran arasında yeni bir anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserliklerle küresel piyasalarda risk iştahı artarken, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise dünya genelinde PMI verileri ve ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.800 ve 13.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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