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Borda İhracatında Yeni Rekor: 1,3 Milyar Dolar

Borda İhracatında Yeni Rekor: 1,3 Milyar Dolar
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2023 yılında yüzde 97'si ihracat olan 1,3 milyar dolarlık bor satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Türkiye, dünya çapında borda yüzde 73'lük rezerv payıyla lider konumda.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, geçen yıl, yüzde 97'si ihracat olmak üzere, 1,3 milyar dolarlık bor satışı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Borda yeni rekor. Yüzde 73'lük rezerv payıyla dünyada lider olduğumuz borda, 2024'te yüzde 97'si ihracat olmak üzere 1,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirdik" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
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