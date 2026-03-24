Borcu olana "altın" gibi fırsat

Orta Doğu'daki belirsizliklere rağmen altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Yüksek kur ve yüksek fiyat seviyelerinden alım yapan yatırımcılar ise borçlarını kapatmak için oluşan geri çekilmeyi fırsata çevirdi.

ALTINDA SERT GERİLEME DEVAM EDİYOR

Altın fiyatı ons başına 4 bin 300 dolar seviyesine doğru gerileyerek baskı altında kalmayı sürdürdü. İran'ın ABD ile çatışmayı sona erdirmek için görüşmeler yürütüldüğü iddialarını reddetmesi, piyasalardaki belirsizliği artırdı.

TAHRAN'DAN TRUMP'A TEPKİ, SALDIRILAR SÜRÜYOR

Tahran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını finans piyasalarını etkilemeye yönelik bir girişim olarak değerlendirdi. İran, ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlerken İsrail de İran'a yönelik operasyonlarını sürdürdü.

GEÇİCİ TOPARLANMA KALICI OLMADI

Trump'ın İran enerji altyapısına yönelik planlanan saldırıları ertelediğini ve görüşmelerin sürdüğünü iddia etmesi sonrası altın fiyatı gün içinde kısa süreli bir yükseliş yaşadı. Ancak bu toparlanma kalıcı olmadı ve düşüş eğilimi yeniden öne çıktı.

BELİRSİZLİK VE ENFLASYON ENDİŞESİ SÜRÜYOR

Olası görüşmelerin sonucu ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılıp açılmayacağı konusundaki belirsizlik devam ediyor. Yükselen enerji fiyatları enflasyon riskini artırırken, faiz artırımı beklentilerini de güçlendiriyor. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatı Mart ayındaki zirvesine kıyasla yaklaşık yüzde 25 değer kaybetti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın: 4 bin 344 dolar

Gram altın: 6 bin 213 TL

Çeyrek altın: 10 bin 159 TL

Tam altın: 44 bin 521 TL

* BU HABER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.