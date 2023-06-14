Bomba kulis: Mehmet Şimşek yüzde 6 devlet teşviki verilmesini kabul ederse asgari ücret 11 bin TL'ye çıkacak

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak rakama çevrilirken, Ankara kulislerine düşen yeni bir iddia ise büyük ses getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücrete yüzde 6 devlet teşviki verilmesini kabul etmesi halinde asgari ücretin 11 bin TL'ye çıkacağı öne sürüldü.

Milyonlarca asgari ücretli çalışan Temmuz ayında yapılacak ara zammın ne kadar olacağına kilitlenirken, rakamın belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları dikkatle takip ediliyor.

KOMİSYON 19 HAZİRAN'DA İKİNCİ TOPLANTIYI YAPACAK

İlk toplantıdan somut bir rakam çıkmazken, komisyon asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran'da ikinci toplantısını yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ikinci toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

ERDOĞAN: İŞÇİMİZİ YİNE ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret zammı konusunda bugün yaptığı açıklamada "Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz. Memur maaşlarına ilişkin adım da zaten temmuz ayındaki görüşmelerde atılacak" ifadelerini kullandı.

KULİS: ŞİMŞEK KABUL EDERSE ASGARİ ÜCRET 11 BİN TL'YE ÇIKACAK

Bugün Ankara kulislerine düşen yeni bir iddia ise büyük ses getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomini yönetiminin başına getirdiği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücrete yüzde 6 devlet teşviki verilmesini kabul etmesi halinde asgari ücretin net 11 bin TL, brüt 13 bin 10 TL'ye çıkacağı öne sürüldü.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.