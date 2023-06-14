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Bomba kulis: Mehmet Şimşek yüzde 6 devlet teşviki verilmesini kabul ederse asgari ücret 11 bin TL'ye çıkacak

Ekonomi Haberleri

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak rakama çevrilirken, Ankara kulislerine düşen yeni bir iddia ise büyük ses getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücrete yüzde 6 devlet teşviki verilmesini kabul etmesi halinde asgari ücretin 11 bin TL'ye çıkacağı öne sürüldü.

Milyonlarca asgari ücretli çalışan Temmuz ayında yapılacak ara zammın ne kadar olacağına kilitlenirken, rakamın belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları dikkatle takip ediliyor.

İlk toplantıdan somut bir rakam çıkmazken, komisyon asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran'da ikinci toplantısını yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ikinci toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret zammı konusunda bugün yaptığı açıklamada "Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz. Memur maaşlarına ilişkin adım da zaten temmuz ayındaki görüşmelerde atılacak" ifadelerini kullandı.

Bugün Ankara kulislerine düşen yeni bir iddia ise büyük ses getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomini yönetiminin başına getirdiği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücrete yüzde 6 devlet teşviki verilmesini kabul etmesi halinde asgari ücretin net 11 bin TL, brüt 13 bin 10 TL'ye çıkacağı öne sürüldü.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Mehmet Şimşek Asgari Ücret Ekonomi Haberler

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Yorumlar (17)

Ugur Boğa:

Ezdirmeyeceğim diyip o ezdirmeyene kadar yağımız çıkacak bayanlar , baylar :) Neyse artık üzülmüyorum :) Devamkeee

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yorum bükücü:

ESKİDEN ASGARİ ÜCRETİN 2 KATINI ALIRDIK. ŞİMDİ 2 BİN 3 BİN ÜSTÜNÜ ALIYORUZ. ASGARİ ÜCRET GENEL ÜCRET OLDU. BEYAZ YAKA MAVİ YAKA HERKES ASGARİ ÜCRET YADA 1 2 BİN ÜSTÜNÜ ALMAYA BAŞLADI. AYRICA 11 BİN LİRA NEDİR AÇLIK SINIRI 11BİNE DAYANDI

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ahmet:

Ülkede kemer sıkılacaksa yapılacak memur zammını düşürsünler. Gereksiz harcamalar belirlensin. Zor geçinen asgari ücretli gönüllenmesi lazım...

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