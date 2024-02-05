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Bomba kulis! Mehmet Şimşek, istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine Cevdet Akçay'ı önermiş

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrasında başkanlık için Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ı önerdiği iddia edildi. Şimşek'in Merkez Bankası başkanlığı için Fatih Karahan isminin öne çıkması sonrasında bu kararından vazgeçtiği öne sürüldü.

Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası başkanlığı görevinden istifa etmesi ve yerine Fatih Karahan'ın atanması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Ankara kulislerine düşen iddia büyük ses getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Erkan'ın istifasının ardından Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ı önerdiği ancak Fatih Karahan'ın isminin öne çıkmasının ardından bu kararından vazgeçtiği iddia edildi.

ANKARA KULİSLERİNİ HAREKETLENDİREN İDDİA

10 Haber yazarı Barış Soydan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) yaşanan başkan değişiminin perde arkasıyla ilgili olarak kulislerde konuşulanları paylaştı.

Bomba kulis! Mehmet Şimşek, istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine Cevdet Akçay'ı önermişProf. Dr. Cevdet Akçay.

"ŞİMŞEK, ERDOĞAN'A CEVDET AKÇAY İSMİNİ ÖNERDİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ı önerdiğinin, ancak Fatih Karahan ismi öne çıkınca kararından vazgeçtiğinin konuşulduğunu dile getiren Soydan, şöyle devam etti: "Prof. Dr. Cevdet Akçay'ın Fatih Karahan'a göre çok daha kıdemli bir ekonomist olduğu ortada. Fatih Karahan'ın uzmanlık alanı işgücü piyasaları; yayınladığı akademik makaleler bununla ilgili. Cevdet Akçay'ın uzmanlık alanı ise doğrudan para politikası.

Bomba kulis! Mehmet Şimşek, istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine Cevdet Akçay'ı önermişMerkez Bankası Başkanı Fatih Karahan.

NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 2 Şubat Cuma günü görevinden istifa etmişti. Erkan'ın yerine yardımcısı Fatih Karahan Merkez Bankası başkanı olarak atanmıştı. Görevine başlayan Karahan, "Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Fatih Karahan Mehmet Şimşek Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

haksız mıyım:

neresi bomba bunun? o da şimşeğin ekibi bu da şimşeğin onayladığı birisi. fitne peşinde koşmayın artık

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