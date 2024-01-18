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Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan'ın babası, Merkez Bankası çalışanını işten attırdı

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Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, Başkan Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER'e şikayet dilekçesi verdi. Gündeme bomba gibi düşen ve sosyal medyada da büyük yankı uyandıran bu iddia sonrası tüm gözler Gaye Erkan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi.

Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, Başkan Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER'e şikayette bulundu.

"BENİM KENDİLERİNE HİZMET VERECEĞİMİ SÖYLEDİ"

Merkez Bankası başkanlık katında 4 yıldır protokol görevlisi olarak çalıştığını belirten Büşra Bozkurt, CİMER'e verdiği dilekçede, "Sayın Başkanımız Hafize Gaye Erkan Hanım'ın babası Erol Erkan Bey ve annesi Gamze Hanım protokole giriş yaparken, Erol Bey yanımdan geçerken, 'bana bir uğrayabilir misin?' dedi. Uğradım, 'Başkanın odasına güvenilir ve sabit insanların giriş çıkış yapmalarını istiyorum. Siz de güvendiğimiz bir çalışansınız' dedi. Sonra insan kaynaklarını arayarak benim artık kendilerine hizmet vereceğimi söyledi" ifadelerini kulandı.

Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan'ın babası, Merkez Bankası çalışanını işten attırdı

ÖNCE TEHDİT ETTİ, SONRA İŞTEN ÇIKARTTI

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; dilekçenin devamında işten çıkarılış sürecini anlatan Bozkurt, şu satırlara yer verdi: "Erol Bey'e, 'Benim okula giden 7 yaşında bir çocuğum var. Onu her gün okuldan almak zorundayım. Evli bir kadınım bu saatlere kadar çalışmak bana zor gelebilir' dedim. Erol Bey sinirlendi ve yüksek sesle, 'Bunu söyleyen elemana çalışmıyor gözüyle bakarım. Biz sizin için Amerikalardan kalkıp geldik. Tüm düzenimiz bozuldu. Seni çalıştığın yerde oturtturmayacağım' diye tehdit etti. Olayın ardından çıkışımın talimatı verildi. Destek hizmetleri müdürümüzle konuştuğumda, 'talimat babadan geldi. Yapabileceğimiz bir şey yok maalesef' diye yanıt aldım. Göreve iademi saygılarımla arz ediyorum."

Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan'ın babası, Merkez Bankası çalışanını işten attırdı

"GENEL MÜDÜRLERE BİLE EMİR VERİYOR"

Büşra Bozkurt dilekçesinde, kendisini işten çıkarttığını öne sürdüğü baba Erol Erkan için "Garip bulduğum şey kendisine bir oda ayrılması ve bize bu şekilde hükmedebiliyor olması. Genel müdürlere bile emir veriyor. 'Bunların canını yakmazsak çalışan bulamayacağız' diyebiliyor" ifadelerine de yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Hafize Gaye Erkan Hukuk Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (54)

mardinli yiğit:

tamam bu olay basına çıktı ama hiç bir şey olmayacak, Hafize işine devam edecek, babası da kral gibi yaşamaya devam edecek, olan işten atılan o garip kıza oldu !!! göreceksiniz aynen dediğim gibi olacak.

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Ocean Express cargo Ltd:

KAMUOYUNUN YANİ BİZLERİN ÇOKLU BASKISI ÖNEMLİ HEPİMİZ BİRLİK OLUDUĞUMUZ DA HÜKÜMET ÇOK KONUDA GERİ ADIM ATTI..BU KIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ

yanıt197
yanıt36
Muhammed Tan:

Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur. İsra suresi 36.ayet

yanıt102
yanıt45
DİYARBEKİR:

mardinli sen burdamı yatıp kalkıyosun senin işin gücün yokmu bozuk pilaka

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MÜCAHİD:

evet bir çalışana iş yaptırmak bu zamanda çok zor çoğu özellikle devlette oturduğu yerden para kazanmaya alışmış. Bir iş versen yok çocuğumu okuldan alıyorum bırakıyorum annem hasta vb kardeşim o zaman işi maaşı bırak git çocuğuna bak annene bak kazandığın helalmi sorgula ?

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yanıtYanıtla
Mehmet Vatandaş:

kadın çalışmam demiyor gece yarılarına kadar senin özel hizmetçin olamam diyor

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Erkan Can :

gaye erkan ın babası kim oluyor hangi sıfatla devlet görevlisine emir veriyor saçmalamayın arkadaşlar,olay böyleyse savunulacak bir tarafı yok,babam yapsa savunmam

yanıt51
yanıt8
fgdg dg:

Aynen öyle bende çocuğumu almak isterim ama böyle birsey desem al git çocuğunu bir daha da gelme der isyerim.Ki haklı o zaman ona göre part time çalışacaksın

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yanıt32
kemal kılıç:

Eleman bu maasla gecinemiyor birde ustune ustun kendisini size begendirecek pastanin buyuk bolumunu patron alsin pastanin kokusunu isci alsin diyorsunuz.

yanıt16
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duman:

sen ne diyorsum mücahİt

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