Bolu'da Hamsi Yoğun İlgi Görüyor, Fiyatı 150 Lira

Bolu'da kış mevsiminin ilk gününde vatandaşlar, kilosu 150 liradan satılan hamsiye yoğun ilgi gösterdi. Hamsinin rağbet gördüğünü vurgulayan balıkçı, " Bolu'ya gelen hamsi Türkiye'nin hiçbir yerine gelmez" ifadesini kullandı.

İhsaniye Mahallesi'nde her pazartesi kurulan halk pazarında Bolulu vatandaşlar, balık tezgahlarında yoğunluk oluşturdu. Hamsinin kilogram fiyatı geçtiğimiz günlerde 200 liradan 150 liraya düştü.

"Hamsi pırıl pırıl, şu anda fiyatı 150 lira"

Sezonun başladığı ilk günden itibaren hamsilerin Bolu'ya güzel geldiğini belirten balıkçı İlhan Başaran, "Sezon başladığından beri hamsiler süper geliyor. Şu an tabii balık biraz pahalı. Nedenini sorarsanız, önceden hamsi Ereğli'den, yakından çıkıyordu, şu anda ise gitgide Giresun, Rize'den geliyor. Bu hamsi de Rize'den geldi. Nakliye fazla olduğundan fiyatlara biraz yansıdı. Bolu'ya gelen hamsi Türkiye'de hiçbir yere gelmez. Böyle özeldir, tek tek seçeriz, içine çöp koymayız. Şu anda hamsi revaçta, en güzeli hamsi. Zargana gelmeye başladı, mezgit var, çupra var, levrek var. Ama en güzeli şu anda Rize'den gelen hamsi. Hamsi pırıl pırıl, şu anda fiyatı 150 lira. Uzaktan geldiği için nakliyeye biniyor, nakliyeye bindiği 150 liradan satılıyor" dedi.

"Solungaçları açılmadan kırmızıysa o bayattır"

Hamsinin fiziki yapısıyla ilgili bilgi veren İlhan Başaran, "Balık almaya geldiğinizde solungaçları kırmızı olacak. Açtığınızda kırmızı ise tazedir. Bizim milletimiz bilmiyor, balık tezgahta bekliyorsa bekleyince kırmızı oluyor. Kırmızı olunca bayattır. Açtığınızda kırmızı olacak. Eğer dururken, solungaçları açılmadan kırmızıysa o bayattır" diye konuştu.

Pazardaki balık tezgahından alışveriş yapan çift ise, "Fiyatlar bence uygun. 1 kilo hamsi balığı aldık" ifadelerini kullandı. - BOLU