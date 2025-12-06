Bölgenin değeri: Ardahan Kavılcası

Ardahan Üniversitesi Dünya Toprak Günü kapsamında "Buğdayın Atası Ardahan Kavılcası Etkinlikleri-2" programına ev sahipliği yaptı.

Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Ardahan Vali Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yıldız, Genel Sekreter H. Caner Akkurt, Tarım ve Orman Bakanlığı Yayın ve Tanıtım Hizmetleri Daire Başkanı Şaban Özakın, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, SERKA Ardahan Koordinatörü Eren Yurtalan, Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, akademik ve idari personel, panelistle ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Protokol konuşmalarında Kavılca buğdayının bölgesel değeri vurgulandı. Programda konuşan Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Kavılca buğdayının yalnızca bölgenin kadim bir tarım ürünü değil, aynı zamanda Ardahan'ın geleceğe dönük ekonomik vizyonunda yer alması gereken stratejik bir marka değeri olduğunu dile getirdi. Demirci, Kavılcanın işlenmesi, ambalajlanması ve katma değer üreten bir ürün haline getirilmesinin, şehrin ekonomik büyümesine doğrudan katkı sağlayacak önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt ise, iklim değişikliğiyle mücadele eden güncel ormancılık uygulamalarını anlattı.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu ise konuşmasında, Kavılca buğdayına yönelik yürütülen bilimsel çalışmaların yükseköğretim sistemi içinde özgün bir model oluşturduğunu belirterek, "Üniversitemiz, bu yıl 80 dönümlük uygulama arazisinde Kavılca buğdayının üretim ve hasadını başarıyla tamamlamıştır. Standlarımızda gördüğünüz kavılca unu, bulguru ve makarnası, üniversitemizin bilimsel üretim kapasitesinin somut çıktılarıdır."

Rektör Emiroğlu, konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bölgesel kalkınma üniversitelerine sağladığı güçlü destekten dolayı teşekkür ederken; YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a da yükseköğretimde yerel üretimi ve üniversite-bölge bütünleşmesini teşvik eden vizyoner yaklaşımları dolayısıyla teşekkür etti. Ayrıca, Prof. Dr. Özvar'ın Kavılca üzerine yürütülen çalışmaları "yükseköğretim adına örnek bir model"olarak nitelendirmesinin kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. Tarım ve Hayvancılık Bilimleri Enstitüsü'nün yerel tohumların korunması, yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesi ve çiftçilerin güncel bilgiyle desteklenmesi açısından bölgeye stratejik katkılar sunacağını da ayrıca ifade etti.

Etkinliğin panel bölümü; toprak, bitki besleme, organik gübre yönetimi, iklime dirençli ormancılık, yerel buğdayların besin değerleri ve sürdürülebilir üretim modelleri gibi geniş bir alanı kapsayan bilimsel sunumlarla gerçekleştirildi. Murat Mengüloğlu, Murat Kurt, Selen Beder ve Çağdaş Göl toprak ve doğal kaynaklar ekseninde değerlendirmelerde bulunurken; Prof. Dr. Hamit Köksel ve Dr. Ayten Salantur Kavılca buğdayının besinsel özelliklerinden çeşitlerine, yerel üretimdeki öneminden sürdürülebilirlik perspektifine uzanan kapsamlı bilgiler sundu. Sunumlarda Kavılcanın düşük glüten oranı, yüksek besin değeri ve bölgesel kalkınma potansiyeli ortak bir vurgu noktası olarak öne çıktı.

Oturumların ardından panelistlere teşekkür belgeleri Rektör Emiroğlu ve SERKA Ardahan Koordinatörü tarafından takdim edildi. Programın devamında Ardahan üniversitesi tarafından çiftçilere Kavılca tohumu dağıtımı yapıldı.

Program kapsamında "Doğa Bize Emanet" temalı dış mekan sergisi açıldı; öğrencilerin ekolojik farkındalık çalışmalarından oluşan sergi, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Etkinlik, Kavılca unundan ve diğer yerel ürünlerden hazırlanan kokteyl ile sona erdi. - ARDAHAN