Haberler

Bölgenin değeri: Ardahan Kavılcası

Bölgenin değeri: Ardahan Kavılcası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan Üniversitesi Dünya Toprak Günü kapsamında "Buğdayın Atası Ardahan Kavılcası Etkinlikleri-2" programına ev sahipliği yaptı.

Ardahan Üniversitesi Dünya Toprak Günü kapsamında "Buğdayın Atası Ardahan Kavılcası Etkinlikleri-2" programına ev sahipliği yaptı.

Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Ardahan Vali Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yıldız, Genel Sekreter H. Caner Akkurt, Tarım ve Orman Bakanlığı Yayın ve Tanıtım Hizmetleri Daire Başkanı Şaban Özakın, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, SERKA Ardahan Koordinatörü Eren Yurtalan, Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, akademik ve idari personel, panelistle ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Protokol konuşmalarında Kavılca buğdayının bölgesel değeri vurgulandı. Programda konuşan Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Kavılca buğdayının yalnızca bölgenin kadim bir tarım ürünü değil, aynı zamanda Ardahan'ın geleceğe dönük ekonomik vizyonunda yer alması gereken stratejik bir marka değeri olduğunu dile getirdi. Demirci, Kavılcanın işlenmesi, ambalajlanması ve katma değer üreten bir ürün haline getirilmesinin, şehrin ekonomik büyümesine doğrudan katkı sağlayacak önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt ise, iklim değişikliğiyle mücadele eden güncel ormancılık uygulamalarını anlattı.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu ise konuşmasında, Kavılca buğdayına yönelik yürütülen bilimsel çalışmaların yükseköğretim sistemi içinde özgün bir model oluşturduğunu belirterek, "Üniversitemiz, bu yıl 80 dönümlük uygulama arazisinde Kavılca buğdayının üretim ve hasadını başarıyla tamamlamıştır. Standlarımızda gördüğünüz kavılca unu, bulguru ve makarnası, üniversitemizin bilimsel üretim kapasitesinin somut çıktılarıdır."

Rektör Emiroğlu, konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bölgesel kalkınma üniversitelerine sağladığı güçlü destekten dolayı teşekkür ederken; YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a da yükseköğretimde yerel üretimi ve üniversite-bölge bütünleşmesini teşvik eden vizyoner yaklaşımları dolayısıyla teşekkür etti. Ayrıca, Prof. Dr. Özvar'ın Kavılca üzerine yürütülen çalışmaları "yükseköğretim adına örnek bir model"olarak nitelendirmesinin kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. Tarım ve Hayvancılık Bilimleri Enstitüsü'nün yerel tohumların korunması, yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesi ve çiftçilerin güncel bilgiyle desteklenmesi açısından bölgeye stratejik katkılar sunacağını da ayrıca ifade etti.

Etkinliğin panel bölümü; toprak, bitki besleme, organik gübre yönetimi, iklime dirençli ormancılık, yerel buğdayların besin değerleri ve sürdürülebilir üretim modelleri gibi geniş bir alanı kapsayan bilimsel sunumlarla gerçekleştirildi. Murat Mengüloğlu, Murat Kurt, Selen Beder ve Çağdaş Göl toprak ve doğal kaynaklar ekseninde değerlendirmelerde bulunurken; Prof. Dr. Hamit Köksel ve Dr. Ayten Salantur Kavılca buğdayının besinsel özelliklerinden çeşitlerine, yerel üretimdeki öneminden sürdürülebilirlik perspektifine uzanan kapsamlı bilgiler sundu. Sunumlarda Kavılcanın düşük glüten oranı, yüksek besin değeri ve bölgesel kalkınma potansiyeli ortak bir vurgu noktası olarak öne çıktı.

Oturumların ardından panelistlere teşekkür belgeleri Rektör Emiroğlu ve SERKA Ardahan Koordinatörü tarafından takdim edildi. Programın devamında Ardahan üniversitesi tarafından çiftçilere Kavılca tohumu dağıtımı yapıldı.

Program kapsamında "Doğa Bize Emanet" temalı dış mekan sergisi açıldı; öğrencilerin ekolojik farkındalık çalışmalarından oluşan sergi, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Etkinlik, Kavılca unundan ve diğer yerel ürünlerden hazırlanan kokteyl ile sona erdi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Galatasaray maçına giden Kerem Demirbay'ın sözleri tepki çekti

Maça damga vuran görüntü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi

Gözaltındaki spikerler için karar verildi! Adli Tıp'a sevk edildiler
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.