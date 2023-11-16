Boğaziçi Zirvesi Gelecek Yüzyılı Karşılamak İçin Başladı

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen 14. Boğaziçi Zirvesi, İstanbul'da başladı. Zirve, 53 ülkeden 1000'e yakın katılımcıyı bir araya getirerek, gelecek yüzyılın zorlukları ve beklentileri üzerine tartışmaları hedefliyor. Konuşmacılar, işbirliğinin önemine vurgu yaparak, ticaret hacmini ve yatırımları artırmanın gerekliliğini dile getirdi.

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Boğaziçi Zirvesi başladı.

UİP'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Gelecek Yüzyılı Karşılamak: Zorluklar ve Beklentiler" temasıyla İstanbul'da düzenlenen zirve, 53 ülkeden 1000'e yakın katılımcıyı bir araya getirdi.

Zirvenin açılışında konuşan Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Muhammed bin Hamed bin Kasım Al Sani, gıda güvenliği ve iklim değişikliği gibi zorluklar nedeniyle işbirliğinin önemine dikkati çekerek, ülkeler arasında ticaret hacmini ve yatırımları artırmanın gerekliliğine değindi.

Bakan Al Sani, "Katar'ın 2030 vizyonuyla başlattığı çalışmaların merkezinde bilim ve teknoloji yer alıyor. AR-GE ve yapay zeka alanlarında yaptığımız yatırımlarla dijital dönüşüme imza atıyoruz. Uyguladığımız programlarla sürdürülebilir kalkınmanın artırılmasını hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr da çok taraflı işbirliklerinin dünya barışının temeli olduğunu belirterek, bunun küresel kalkınma için öneminden söz etti.

"Yoksulluğun ortadan kaldırılması için hemen harekete geçilmesi gerekiyor"

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka da geleceğe dair uzun vadeli hedefler belirlemenin önemine işaret ederek, adaletten yoksun ve eşitlikten uzak dünyanın geleceğinin daha kötü olacağını belirtti.

Yoksulluğun ortadan kaldırılması için yarını beklemeden harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Damka, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki yıllarda yapay zeka başta olmak üzere oyun değiştirici gelişmelerin tüm insanlığın faydasına olması için işbirliğini önceleyen bir formül bulmalıyız. Gelecek yüzyılın sorunlarını çözmek için farklı kültürlerden çeşitlilik sağlayarak bir analiz yapmamız gerekiyor. Dünya, daha önce görülmemiş ölçüde ekonomik bir entegrasyon döneminde. Diğer taraftan siyasi kutuplaşmalar da gitgide artıyor. Dünya vatandaşı olarak hepimizin adalet ve eşitliği hedeflemesi ve daha iyi bir geleceğe odaklanmamız gerekiyor."

"İklim krizi konusunda önemli adımlar atılmalı"

Ürdün Senatosu Başkanı Faysal el-Fayiz de sosyal ve toplumsal anlamda birçok sıkıntının mevcut olduğunu ve bunun uluslararası ilişkilere de yansıdığını anlattı.

Kovid-19 döneminde yaşanan enerji krizleri ve gıda tedarikindeki problemlerin ardından iklim krizi sıkıntılarıyla karşı karşıya olduklarını kaydeden el-Fayiz, "Dünyayı korumamız gerekiyor. Umuyoruz, iklim krizi konusunda önemli adımlar atılabilir. Sadece savaş nedeniyle değil güvenlik gerekçeleriyle insanlar, kendi yurtlarını terk etmek durumunda kalıyor. 65 milyon insan, 2017'den bu yana göç etmek zorunda kaldı. Fakirleşme artarken adaletsizlik de sürüyor." ifadelerini kullandı.

27 panelde 170'e yakın uzman konuşacak

UİP Başkanı Cengiz Özgencil de 14. Boğaziçi Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek 27 panelde 170'e yakın uzmanın konuşacağını belirterek, zirveyle dünya barışına katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

UİP Onur Kurulu Başkanı Rona Yırcalı da gelecek yüzyılda nelerle karşı karşıya kalabileceklerini bu zirvede tartışacaklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"İklim değişikliği ve enerji krizini göz önünde bulundurmadan geleceği planlayamayız. Sağlık, beslenme, konut, eğitim, adaletsiz gelir dağılımı, küresel manada artan sorunların başında geliyor. Bu sorunları göz ardı etme lüksümüz yok. Globalleşme, maalesef milliyetçilik akımlarındaki yükselişle tehdit altında. Bu, uluslararası finansal araçların kullanımını da olumsuz etkiliyor."

Yırcalı, zirvenin yarın sona ereceğini bildirdi.