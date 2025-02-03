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Boğaziçi Ventures, Güney Koreli Oyun Şirketine Yatırım Yaptı

Boğaziçi Ventures, Güney Koreli Oyun Şirketine Yatırım Yaptı
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Boğaziçi Ventures, Güney Kore merkezli Game Changer Worldwide'a yatırım yaparak Türkiye ve Avrupa pazarında büyüme hedefliyor. Şirketin CEO'su Honggyu Kim, ortaklıklarının stratejik önemine vurgu yaptı.

Boğaziçi Ventures, Güney Kore merkezli oyun şirketi Game Changer Worldwide'a (GCWC) yatırım yaparak ülkenin oyun pazarına giriş yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Ventures'ın desteklediği Game Changer Worldwide, kurucusu ve Üst Yöneticisi Ceo ) Honggyu Kim liderliğinde gerçekleştirdikleri yenilikçi oyun projeleri ve yapay zeka destekli oyun geliştirme teknolojileriyle tanınıyor.

Seoul National University'den Elektrik Mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip olan Kim, oyun sektöründeki 19 yıllık deneyimiyle Netmarble gibi büyük şirketlerde önemli roller üstlendi.

Netmarble Npark'in kurucusu ve CEO'su olarak oyun endüstrisine yön veren projelere imza atan Kim, özellikle Magumagu serisi ve IDEA gibi projelerde kilit rol oynadı.

Kim, 2020'de kurduğu Game Changer Worldwide'da, yapay zeka ve oyun teknolojilerini bir araya getiren yenilikçi çözümler üretiyor. Kim'in liderliğinde geliştirilen oyunlar, bugüne kadar 1 milyar doları aşkın ciro elde ederek, küresel oyun pazarında büyük ilgi gördü. Güney Kore merkezli olan Game Changer Worldwide, dünya çapında büyüme hedefiyle hareket ediyor.

"Boğaziçi Ventures, yalnızca sermaye değil, büyük bir stratejik değer de sunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honggyu Kim, Game Changer olarak, Boğaziçi Ventures ile ortaklık yapmaktan büyük heyecan duyduklarını belirtti.

Yatırımın yalnızca bir finansman sağlama süreci değil, aynı zamanda GameChanger'ın Türkiye ve Avrupa pazarındaki büyümesini hızlandıran kritik bir dönüm noktası olduğunu aktaran Kim, "Güçlü teknoloji ekosistemine ve Kore pazarına dair derin anlayışa sahip olan Boğaziçi Ventures, yalnızca sermaye değil, aynı zamanda büyük bir stratejik değer de sunuyor. Bu işbirliğini en iyi şekilde değerlendirerek Kore'nin yenilikçi oyun ve teknoloji ekosistemini küresel pazara taşımayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Ventures CEO'su Barış Özistek de 15 yılı aşkın süredir Kore ile olan yakın ilişkileri sayesinde bu kadar tecrübeli bir kurucunun şirketine yatırım yapma fırsatı yakaladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Özistek, "Hem Kore teknoloji ekosistemindeki önümüzdeki dönem fırsatlarını yakalamak hem de özellikle portföy şirketlerimize Kore'den bilgi ve tecrübe transferi yapmak açısından stratejik bir yatırım olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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