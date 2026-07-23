Bodrum'a 620 milyon dolarlık dev gemi geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen ve 620 milyon dolar değerinde olduğu öğrenilen "Mein Schiff 5" adlı yolcu gemisi, toplam 2 bin 746 yolcu getirdi.

2016 yılında Finlandiya'da üretilen Malta bayraklı 295 metre boyundaki Mein Schiff 5, sabah saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan Bodrum'a geldi. Akşam saatlerinde Girit Adası'na hareket edecek gemide ağırlıklı olarak Alman olmak üzere toplam 2 bin 746 yolcu ile 924 personel bulunuyor. Gemiden inen turistlerin Bodrum ve çevresinde gezip alışveriş yapacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı