Bodrum'a 2 bin 716 Yolcu Taşıyan 'Mein Schiff 5' Demirledi
İstanbul Limanı'ndan yola çıkan Malta bayraklı 'Mein Schiff 5' kruvaziyeri, Bodrum'daki Cruise Port Limanı'na demirledi ve çoğunluğu Almanya vatandaşı 2 bin 716 yolcu ile 977 personel bulundu.
Akşam Pire Limanı'na hareket edecek gemideki turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.