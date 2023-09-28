BMC ve KOSGEB, KOBİ'lerin gücünden daha fazla yararlanacak

Türkiye'nin ticari ve askeri kara aracı üreticilerinden BMC, KOSGEB ile iş birliği yaparak KOBİ'lerin gelişimine katkıda bulunacak. İmzalanan anlaşma ile KOBİ'lerin tedarik ağları güçlendirilecek ve yerli üretim desteklenecek.

Türkiye'nin ticari ve askeri kara aracı üreticilerinden BMC, gelişimine katkıda bulunacağı KOBİ'lerin, gücünden daha fazla yararlanacak.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile BMC, Anadolu Ajansının (AA) 9'uncu kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST İzmir'de Tedarikçi Geliştirme Alanında İş Birliği Anlaşması imzaladı.

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, imza töreninden sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 yılı aşkın süredir Tedarikçi Geliştirme Programı başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda Türkiye'nin büyük, yüz akı firmalarının KOBİ'lerle daha yakın işbirliği içinde çalışabilmeleri, yeni tedarik ağlarını güçlendirmeleri, bu ağların Anadolu'ya yayılması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Kurt, şöyle konuştu:

"KOSGEB Türkiye'nin bütün illerinde var. Sanayi kuruluşlarımızı için kolaylaştırıcı oluyoruz, KOBİ'lerimizle buluşturuyoruz. Hem ürün yerlileştirme hem de tedarikçilerin güçlendirilmesi noktasında ciddi katkılar vermeye çalışıyoruz. Sanayi kuruluşlarımız da bu konuya çok açık. BMC'ye teşekkür ediyorum. Türkiye'nin yüz akı firmalardan bir tanesi. Hem savunma sanayisi hem otomotiv alanında güçlü işler yapan bir firma. Bu firmanın tedarikçi ağını genişletme, yerli tedarik ağını güçlendirme çabasına KOSGEB de katkı verecek. BMC ürünlerini yerlileştirmek için çok ciddi çabalar sarf ediyor. Biz de bu çabanın ufak bir destekçisi olmaya çalışacağız."

KOBİ'lerin yolu açılacak

BMC İcra Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Murat Yalçıntaş da İzmir'den kurulan ve üretimini halen kentte sürdüren bir firma olarak festivalin İzmir'de ve şehrin kurtuluşuna atfen eylül ayında yapılmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Festivale güvenlik güçleri için geliştirdikleri zırhlı SUV TULGA ve uzaktan kumandalı, otonom ve dron entegreli AMAZON aracıyla katıldıklarını anlatan Yalçıntaş, gösterilen ilginin, gençlerin sektörün farkına vardığını görmenin sevindirici olduğunu ifade etti.

KOSGEB'in Tedarikçi Geliştirme Programı'nın iyi düşünülmüş bir proje olduğunu vurgulayan Yalçıntaş, Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99'unun KOBİ olduğunu ve KOBİ'leri güçlendirecek stratejilerin son derece önem taşıdığını belirtti.

KOBİ'nin kalkınması, ileri gitmesi, rekabetçi olması, yurt dışı pazarlara açılmasının ancak ve ancak ana sanayi ile entegrasyonuna bağlı olduğuna işaret eden Yalçıntaş, şunları kaydetti:

"KOBİ ne kadar ana sanayi ile entegre olursa o kadar ileriye gider, kaliteli üretim yapar, başarılı olur. KOBİ'yi ana sanayiden kopartırsanız kolay kolay gelişemez, kalkınamaz, daha ileriye gidemez, ihracat da yapamaz. Bu imzaladığımız iş birliği KOBİ ile ana sanayi arasındaki entegrasyonu ilerletmeye, ana sanayinin KOBİ'ye destek olmasına, KOBİ'nin kabiliyetlerini geliştirmesine yönelik bir anlaşma.

Bu iki yönlü faydalı anlaşma. KOBİ için çok anlamlı çünkü KOBİ'nin müşterisi, kalitesi, ürün yelpazesi artıyor. Ana sanayi açısından da KOBİ'den aldığımız verim artıyor. Çalıştığımız KOBİ ne kadar hızlı, düşük maliyetli, kaliteli ürün verirse biz de o kadar başarılı oluruz. Bu yönleriyle son derece güzel bir anlaşma. Bu anlaşmanın parçası olmaktan çok mutluyuz."

BMC'nin yürüttüğü projelerde KOBİ'lerin çok büyük bir payı olduğuna değinen Yalçıntaş, bir inovasyon şirketi olarak KOBİ'leri de bu yöne teşvik etmeye çalıştıklarını söyledi.

Murat Yalçıntaş, "İş birliği anlaşmasının getireceği faydalar sayesinde KOBİ'ler yenilikçilik, kalite artırma, maliyetlerini düşürme anlamında fırsat elde edecekler. Bu fırsatı değerlendireceklerine eminim. BMC ile KOBİ'ler arasındaki ilişki artarak devam edecek." dedi.