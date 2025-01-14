Bitlis'te 'Jeotermal Çalıştayı' düzenlendi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya :

"Bitlis ilimizin çok önemli kaynaklara sahip olduğunu biliyoruz"

BİTLİS – Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis'in çok önemli kaynaklara sahip olduğunu belirterek, "Jeotermal kaynakları; enerji, tarım ve turizmde kullanmak amacıyla öncelikle kaynakların aranması, ardından bu alanlarda değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Bitlis Valiliği himayesinde Bitlis Eren Üniversitesi ev sahipliğinde ve Jeopark Derneği işbirliğiyle düzenlenen " Enerji, Tarım, Turizm ve Sağlık Perspektifinden Bir Bakış" başlığıyla düzenlenen "Jeotermal Çalıştayı", Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin konferans salonunda başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis'in doğal zenginliklerine dikkat çekerek, "Bitlis ilimizin çok önemli kaynaklara sahip olduğunu biliyoruz. Bu önemli kaynaklardan biri de jeotermal kaynaklardır. Jeotermal kaynakları; enerji, tarım ve turizmde kullanmak amacıyla öncelikle kaynakların aranması, ardından bu alanlarda değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu süreç, hem ülkemizin hem de şehrimizin ekonomisine ve sosyal hayatına ciddi bir katma değer sağlayacaktır. Bu doğrultuda bir çalıştay düzenledik. Bitlis Valiliği ve Bitlis Eren Üniversitesi olarak değerli hocalarımızın katkılarıyla bu çalıştayda şehrimizin potansiyelini ortaya çıkarmayı ve kullanım alanlarını değerlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Dr. Necmettin Elmastaş ise üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayın önemine vurgu yaparak, "Bugün önemli çalıştaya ev sahipliği yapıyoruz. Bitlis Valiliğinin öncülüğünde, üniversitemizin ev sahipliğinde bu çalıştayı gerçekleştiriyoruz. Bitlis; tarihi, kültürel ve doğal kaynaklar açısından oldukça zengin bir bölge. Jeotermal kaynaklar açısından da bölge, önemli bir potansiyele sahip. Özellikle Güroymak, Nemrut Volkanı ve çevresinde sıcak su kaynakları bulunuyor. Bu kaynakların mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Daha önce yapılan çalışmalarda yer altı sıcak su kaynaklarına dair önemli veriler elde edildi. Şimdi bunların yeniden incelenmesi ve gün yüzüne çıkarılması gerekiyor. Üniversitemiz, bir yıl önce turizm alanında ihtisas üniversitesi ilan edildi. Kaplıca turizmi ve jeotermal kaynakların kullanımı konusundaki bu çalıştay, bizim için büyük önem taşıyor. Buradan hareketle bazı projeler geliştirmeye başladık. Bu çalıştayın, yeni projelerin ortaya çıkmasına vesile olacağına inanıyorum. Değerli akademisyenlerimiz ve sektör temsilcilerimizin katkılarıyla güzel sonuçlar elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar tarafından sunum yapıldı. Çalıştayın ikinci oturumu ise Bitlis Eren Üniversitesi Yahya Eren Konukevi'nde sektörel raporların değerlendirilmesiyle sona erdi.