Haberler

Bitlis'te ilave organize sanayi bölgesi için çalışmalar hız kazandı

Bitlis'te ilave organize sanayi bölgesi için çalışmalar hız kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te kurulacak ilave organize sanayi bölgesi (OSB) için çalışmalar hız kazandı. 128 hektarlık alanda 100 civarında fabrikanın kurulması ve binlerce kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

BİTLİS'te kurulacak olan ilave organize sanayi bölgesi ( Osb ) projesinde çalışmalar hız kazandı. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, yaklaşık 128 hektarlık bu alanın mevcut Osb'den yaklaşık iki katı büyüklüğünde olacağını söyledi.

Bitlis'te sanayi yatırımlarını artıracak ve istihdama önemli katkı sağlayacak ilave OSB çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, çalışmaları yerinde inceledi. Yaklaşık 128 hektarlık alanda kurulacak olan yeni OSB'nin, mevcut organize sanayi bölgesinin yaklaşık 2 katı büyüklüğünde olacağını dile getiren Karakaya, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdindeki gerekli prosedürlerin tamamlandığını açıkladı. Vali Karakaya, Bitlis'in son yıllarda sanayileşme alanında önemli mesafeler katettiğini belirterek, il genelinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yaklaşık 70 fabrikanın bulunduğunu ve bu işletmelerde 12 bine yakın kişinin istihdam edildiğini söyledi.

'100 BİN CİVARINDA FABRİKA KURULACAK'

Yeni sanayi bölgesinde yaklaşık 120 ile 130 parselin yer alacağını belirten Vali Karakaya, bu alanlarda 100 civarında fabrikanın kurulabileceğini söyledi. Proje kapsamında, küçük işletmeler için yaklaşık 5 dönümlük, büyük ölçekli yatırımlar içinse 30 dönüme kadar ulaşan parseller planlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2027 yatırım programına dahil edilen ilave OSB için 660 milyon lira ödenek ayrıldığını açıklayan Vali Karakaya, şu anda imar ve zemin etüt çalışmalarının sürdüğünü, bölgede yaklaşık 30 noktada sondaj çalışması gerçekleştirileceğini belirtti. Elektrik, doğal gaz, su ve diğer altyapı hizmetlerinin tamamlanmasının ardından yatırımcılara ön tahsislerin yapılacağını belirten Vali Karakaya, önümüzdeki yıldan itibaren bölgede yeni fabrika inşaatlarının başlamasını hedeflediklerini söyledi.

KENTİN ÜRETİM KAPASİTESİ ARTACAK

Kentin üretim kapasitesini artıracak olan ilave organize sanayi bölgesinin tamamlanması ile yüzlerce yeni istihdam alanının oluşturulması ve ilin ekonomisine önemli katkılar sağlanması bekleniyor. Karakaya, projede emeği geçen tüm kurum ve çalışanlara teşekkür ederek, yatırımın Bitlis'e hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
19 Mart'tan beri aranıyordu! Aysel Yıldırım cinayete kurban gitmiş

94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı

Günlerdir beklenen fotoğraf geldi
Trump, Netanyahu'yu gözden çıkardı! Muhalefet liderleriyle görüşmelere başladı

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar! Trump görüşmelere başladı bile
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber

Hayatı kahve köşelerinde geçenlere Yargıtay'dan şok haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nesli tehlike altındaki Kafkas burunlu engerek dağcıların karşısına çıktı

Türkiye’nin en zehirlisi! Bir anda dağcıların karşısına çıktı
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu tatilde! Bikinili pozlarına resmen yorum yağdı
Adapazarı'nda sokakta vurduğu husumetlisine kemeriyle turnike yaptı; O anlar kamerada

Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Ölmesin diye turnike yaptı
İlçe seferber oldu! 15 yaşındaki Fatma İrem her yerde aranıyor

İlçe seferber oldu! 15 yaşındaki Fatma İrem her yerde aranıyor
Genç polis kalbine yenildi, hamile eşi gözyaşlarına boğuldu

Karnında bebeğiyle hayatının en büyük acısını yaşadı
İran'dan 6 hafta sonra bir ilk! Harg Adası'ndan ham petrol ihracatı başladı

İran'dan 6 hafta sonra bir ilk
Trump'tan skandal Ukrayna çıkışı: Kadınları hariç hayranı değilim

Ukrayna için söyledikleri savaş çıkarır! Kadınları hariç...