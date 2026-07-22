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Piyasalarda gün sonu

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,18 değer kazanarak 14.138,85 puandan tamamladı. En çok işlem gören hisseler ASELSAN, Sasa Polyester, THY, Türk Altın İşletmeleri ve Astor Enerji oldu. Altının ons fiyatı 4 bin 155 dolar, dolar kuru 47,29 lira, petrol varili 91 dolar seviyesinde.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 164,72 puan artarak 14.138,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 36,25 puan ve yüzde 0,26 artışla 14.010,38 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.929,87 puanı, en yüksek 14.143,66 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,18 değer kazanarak 14.138,85 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 190,40 puan ve yüzde 1,20 artışla 16.104,61 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 2,46, hizmetler endeksi yüzde 1,04, mali endeks yüzde 0,86 ve sanayi endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 64'ü prim yaptı, 32'si geriledi. ASELSAN, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Türk Altın İşletmeleri ve Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 155 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 155 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 6 milyon 238 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,34, bileşik getirisi yüzde 42,01 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,0979, satışta 47,2866 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,0804, satışta 47,2691 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1412, sterlin/dolar paritesi 1,3378 ve dolar/yen paritesi 163,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,8 artışla 91 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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