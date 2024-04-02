BIST 100 Endeksi Nisan Aylarında Yükseliş Kaydediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin, son 10 yılın nisan aylarında 8 kez yükseliş kaydetmesi, "boğa" olarak adlandırılan, yükseliş yönünde pozisyon alan yatırımcıların iştahını artırıyor.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, son 10 yılın nisan aylarında BIST 100 endeksinin performansı incelendiğinde, yükseliş görülen 8 ayın ortalaması yüzde 5,31 hesaplanırken, düşüş olan 2 ayın ortalaması ise yüzde 6,66 oldu.

BIST 100 endeksi, son 10 yılın en iyi nisan performansını yüzde 12,79'luk değer kazancıyla 2020'de sergilerken, en kötü performansını ise yüzde 9,26'lık gerilemeyle 2018'de gösterdi.

Son 10 yılın nisan aylarında ana endekslerin performanslarına bakıldığında, sınai endeksinin BIST 100 ile uyumlu olarak 8 kez değer kazandığı görülürken, hizmetin 7, malinin 6 ve teknolojinin 5 defa yükseldiği gözlemlendi.

Bu dönemlerde, sınai, hizmet ve teknoloji endeksleri en iyi performanslarını BIST 100 endeksi ile uyumlu olarak 2020'de sergilerken, mali endeks en güçlü yükselişi 2022'de kaydetti.

Nisan 2020'de sınai endeksinin yüzde 19,96, teknoloji endeksinin yüzde 19,73 ve hizmet endeksinin yüzde 14,68 değer kazancıyla BIST 100 endeksinin üzerinde performans sergilemesi göze çarparken, mali endeks 2022'de en güçlü yükselişini yüzde 13,10 ile gerçekleştirdi.

Ana endeksler, en kötü performanslarını ise BIST 100 endeksiyle benzerlik göstererek 2018'de kaydetti. Mali endeksin yüzde 10,62 ve teknoloji endeksinin yüzde 15,97 düşüşle BIST 100 endeksinden daha fazla gerilemesi dikkati çekti. Bu dönemde, sınai endeksi yüzde 5,64 ve hizmet endeksi yüzde 9,20 değer kaybetti.

Boğaların mevsimi nisan

Borsa İstanbul'un son 5 yılın nisan aylarına yakından bakıldığında, 4 kez yatırımcısının yüzünü güldürdüğü görülüyor. Bu dönemlerde özellikle ulaştırma sektörünün ortalama aylık yüzde 16,2'lik artış kaydetmesi dikkati çekiyor.

Analistler, endeks üzerinde ağırlığı yüksek olan bankacılık sektörünün de aynı dönemlerde 4 kez değer kazanarak ortalama yüzde 8,08 yükselişle yatırımcısını sevindirdiğini anımsattı.

İlgili dönemde, BIST 100'ün geçen yılın nisanında yüzde 4,05, ulaştırma endeksinin 2021'de yüzde 3,53 ve bankacılık endeksinin yüzde 7,33 azalışla 2023'te sadece bir kez negatif kapanış gerçekleştirdiği görülüyor.

Analistler, açıklanmaya başlayacak ilk çeyrek bilançolarına ilişkin beklentilerin fiyatlanmasının yanı sıra ısınan havalar nedeniyle hareketlenmeye başlayan gıda, içecek sektörü ile bu dönemde başlayan düğün ve turizm sezonunun direkt ya da dolaylı bir çok şirketin hisse fiyatlarını hareketlendirdiğini ifade etti.

Söz konusu nedenlerden dolayı, nisan aylarının genel olarak borsada "boğaların zamanı" şeklinde değerlendirildiğini kaydeden analistler, bu durumun BIST 100 endeksinin nisan dönemlerindeki performanslarına bakıldığında da anlaşılabileceğini söyledi.

Analistler, her dönemin kendi konjonktür yapısının ayrı olduğu ve değişim gösterebileceği uyarısında bulunurken, bu yıl seçim belirsizliğinin ortadan kalktığı bir nisan ayına başlandığını ve şirketlerin enflasyon muhasebesi yöntemi ile bilançolarını açıklayacaklarını anımsattı.

Baharlık hisseler

Borsa İstanbul'da son 5 yılın nisan ayları detaylı incelendiğinde, 52 hisse senedinin en az 4 kez BIST 100 endeksine göre daha iyi performans göstermesi dikkati çekiyor. Bu dönemde sektör endeksleri arasında son 5 yılın 4'ünde BIST 100 endeksine göre daha iyi ortalama getiri sağlayan sektörler yüzde 7,85 ile ulaştırma ve yüzde 2,04 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Son 5 yılda BIST 100 endeksine göre her yıl daha iyi getiri sağlayan hisseler arasında Casa Emtia Petrol'ün performansı öne çıkarken, onu MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar, Pegasus, Ege Seramik, Ege Gübre ve Ülker izledi.

Son 5 yılın nisan aylarının en az 4'ünde endekse göre daha iyi performans gösteren hisselere bakıldığında sağlanan ortalama getiriye göre, Ekiz Yağ ve Sabun Sanayi yüzde 98,56, Otto Holding yüzde 40,52, Pınar Et ve Un Sanayi yüzde 32,14, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret yüzde 24,88 ve Altınyunus Çeşme Turistik Tesisler yüzde 24,02 ile öne çıktı.