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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 2,95 Değer Kazandı

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 2,95 Değer Kazandı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,95 artışla 9.667,50 puana yükseldi. Cuma günü 9.390,51 puandan kapanan endeks, haftaya yüzde 2,35 artışla başlamıştı. Endeks, gün içinde en düşük 9.570,46, en yüksek ise 9.709,69 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,95 değer kazancıyla 9.667,50 puana çıktı.

Cuma günü 9.390,51 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,35 artışla 9.611,21 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 276,98 puan ve yüzde 2,95 değer kazancıyla 9.667,50 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.570,46, en yüksek 9.709,69 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 3,09, sanayi endeksi yüzde 2,51 ve mali endeks yüzde 2,93 artarken, teknoloji endeksi yüzde 3,70 azaldı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 87'si yükselirken 13'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Koç Holding ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1120, sterlin/dolar paritesi 1,3200 ve dolar/yen paritesi 148,1 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 38,7620 liradan, avro 43,1330 liradan satılıyor.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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