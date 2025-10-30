BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,37 Artışla 10.911,71 Puanı Gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,37 değer kazanarak 10.911,71 puana yükseldi.

Salı günü 10.871,08 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 36,37 puan ve yüzde 0,33 artışla 10.907,44 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,63 puan ve yüzde 0,37 değer kazancıyla 10.911,71 puana çıktı. Günün ilk yarısında en düşük 10.880,64 puanı gören endeks, en yüksek 10.945,97 puana çıktı.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,15, sanayi endeksi yüzde 0,9, teknoloji endeksi yüzde 0,41 ve hizmetler endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 76'sı yükselirken 20'si düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile BİM Birleşik Mağazalar oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 997 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,68, bileşik getirisi yüzde 40,04 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1620, sterlin/dolar paritesi 1,3190 ve dolar/yen paritesi 153,8 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,9870 liradan, avro 48,8930 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,7 artışla 3 bin 997 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,5 azalışla 63,9 dolardan işlem görüyor.