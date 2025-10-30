Haberler

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,37 Artışla 10.911,71 Puanı Gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 10.911,71 puana çıkarak yüzde 0,37 değer kazandı. Mali, sanayi ve teknoloji endeksleri de yükseliş gösterdi. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları ve Yapı Kredi Bankası yer aldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,37 değer kazanarak 10.911,71 puana yükseldi.

Salı günü 10.871,08 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 36,37 puan ve yüzde 0,33 artışla 10.907,44 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,63 puan ve yüzde 0,37 değer kazancıyla 10.911,71 puana çıktı. Günün ilk yarısında en düşük 10.880,64 puanı gören endeks, en yüksek 10.945,97 puana çıktı.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,15, sanayi endeksi yüzde 0,9, teknoloji endeksi yüzde 0,41 ve hizmetler endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 76'sı yükselirken 20'si düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile BİM Birleşik Mağazalar oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 997 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,68, bileşik getirisi yüzde 40,04 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1620, sterlin/dolar paritesi 1,3190 ve dolar/yen paritesi 153,8 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,9870 liradan, avro 48,8930 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,7 artışla 3 bin 997 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,5 azalışla 63,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede

Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi

Komşuda askerlik 18 aya indirildi ama keyif kaçıracak bir detay var
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Polisi dövmeye çalışan şahsın sonu: Gardaş tamam

Polise diklenip devamında dövmeye çalışan şahsın sonu
Yuvadan uçuyor! İşte Szymanski'yi radara alan takım

Yuvadan uçuyor! İşte Szymanski'yi radara alan takım
Galatasaray'dan devre arası bomba hamle! Dünya devinin yıldızı geliyor

Galatasaray'dan devre arası bombası! Dünya devinin yıldızı geliyor
Esenyurt'ta akraba aileler arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Akraba ailelerin evlilik tartışması kanlı bitti
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
AB tescilli üründe hasat sürüyor, gramı 600 TL'ye dayandı

Dünyanın en pahalısı! Hasat başladı, gramı 600 lira
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.