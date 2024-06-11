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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,98 değer kazanarak 10.095,97 puana yükseldi. Altın ons fiyatı ise 2 bin 306 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,98 değer kazanarak 10.095,97 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 98,06 puan ve yüzde 0,98 yükselişle 10.095,97 puana çıktı. Dün 9.997,91 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,50 puan ve yüzde 0,05 artışla 10.003,41 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.958,11 puanı, en yüksek 10.135,78 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,47 ve hizmet endeksi yüzde 1,01 yükselirken, teknoloji endeksi yüzde 0,39 ve sanayi endeksi yüzde 0,16 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 67'si yükselirken 30'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding, Tüpraş ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 306 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0750, sterlin/dolar paritesi 1,2740 ve dolar/yen paritesi 157,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,3680 liradan, avro 34,8420 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 306 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,8 düşüşle 81,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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