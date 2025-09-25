BIST 100 Endeksi Gün İçinde Yüzde 0,04 Artış Gösterdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 değer kazancıyla 11.371,95 puana çıktı.

Dün 11.366,93 seviyesinden kapanan BIST 100 endeksi, güne 75,49 puan ve yüzde 0,66 artışla 11.442,42 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,02 puan ve yüzde 0,04 artışla 11.371,95 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.367,79 puanı, en yüksek 11.470,15 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,01 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 0,12 ve sanayi endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükselirken 60'ı düştü, 5'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, ASELSAN, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Altının ons fiyatı 3 bin 757 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,45, bileşik getirisi yüzde 39,77 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1750, sterlin/dolar paritesi 1,3450 ve dolar/yen paritesi 148,8 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,4660 liradan, avro 48,8330 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,6 artışla 3 bin 757 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 azalışla 68,2 dolardan işlem görüyor.