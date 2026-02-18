Biruni Üniversitesi'nde "Avrupa Birliği Fon Fırsatları" toplantısı düzenlendi

Biruni Üniversitesi ev sahipliğinde "Avrupa Birliği Fon Fırsatları" toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, programa Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Solak, Prof. Dr. Sevim Savaşer ve Prof. Dr. Fatma Çelik'in yanı sıra fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Özcan, Avrupa Birliği (AB) mali destek programlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin 2002'den bu yana Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında 10 milyar avronun üzerinde hibe aldığını belirten Özcan, yaklaşık bin büyük ölçekli ve 25 binin üzerinde küçük hibe projesinin bu fonlarla finanse edildiğini, sağlık alanında yürütülen projelere üniversitelerin paydaş olabileceğini kaydetti.

Özcan, 1990'dan bu yana uygulanan Jean Monnet Burs Programı kapsamında her yıl 160-180 bursiyerin desteklendiğini, programın yüksek lisans ve doktora öğrencileri için fırsatlar sunduğunu, okul ücretleri ve yaşam giderleri için mali destek verildiğini aktardı.

Türkiye'nin dahil olduğu birlik programları arasında Ufuk Avrupa Programı, Erasmus+, Avrupa Dayanışma Programı, Dijital Avrupa Programı ve Sivil Koruma Mekanizması'nın yer aldığını kaydeden Özcan, "Ufuk Avrupa, 93,5 milyar avroluk bütçesiyle dünyanın en büyük sivil AR-GE ve inovasyon programıdır. Türkiye, 2021-2026 döneminde yaklaşık 360 milyon avro fon elde ederek bu programda 20'nci sıraya yükseldi." ifadelerini kullandı.

Özcan, Türkiye'nin potansiyelinin daha yüksek olduğunu ve üniversiteler ile araştırma kurumlarının, Avrupa'daki muadilleriyle daha güçlü işbirlikleri kurması gerektiğini vurguladı.

"Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısında artış var"

Biruni Üniversitesi Rektörü Yüksel de yaklaşık 10 yıl önce kurulan üniversitenin sağlık ağırlıklı bir yapıya sahip olduğunu, tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri, mühendislik, eğitim ve uygulamalı bilimler fakülteleri ile meslek yüksekokulunda yaklaşık 10 bin öğrenciye eğitim verildiğine değindi.

Kuruluşlarından itibaren araştırma ve altyapıya yatırım yaptıklarını ve akreditasyona önem verdiklerini vurgulayan Yüksel, 2010 sonrası kurulan üniversiteler arasında kurumsal akreditasyona sahip tek üniversite olduklarını, tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde akreditasyonun bulunduğunu kaydetti.

Gerçekleştirdikleri uluslararası işbirliklerine değinen Yüksel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üniversitemiz bünyesinde Biruni Teknoparkımızı kurduk. Geçen yıl Türkiye üçüncüsü oldu, en çok yatırım alan teknoparklardan biri. Modern bir hastanemiz ve 140 ünitlik diş hastanemiz, en üst düzeyde hizmet veriyor. Türkiye'de birçok işlemin yapılabildiği sayılı hastanelerden biriyiz. Almanya'daki Giessen Üniversitesi ile Avrupa Birliği projesine imza attık ve projede yardımcı yürütücü olarak yer aldık. Son 7 yılda ciddi bir yükseliş yakaladık. Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısında 1,77'den 3,17'ye çıktık. Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde akademisyenlerimiz yer alıyor."