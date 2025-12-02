Haberler

BES'te fon büyüklüğü 2 trilyon lirayı aştı

Güncelleme:
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) dahil toplam fon büyüklüğü, 22. yılını geride bırakırken 2 trilyon lira seviyesini geçerek en yüksek seviyeye ulaştı. Katılımcı sayısının artması ve devlet katkısının etkisiyle BES, ekonomik istikrar açısından stratejik önemini sürdürüyor.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Otomatik Katılım Sistemi (OKS) dahil toplam fon büyüklüğü 2 trilyon lira seviyesini aşarak sistemin kuruluşundan bu yana ulaşılan en yüksek büyüklüğe erişti.

Türkiye Sigorta Birliğinden yapılan açıklamaya göre BES, 22. yılını önemli bir kilometre taşıyla daha geride bırakırken OKS dahil toplam fon büyüklüğü 2 trilyon lira seviyesini aşarak sistemin kuruluşundan bu yana en yüksek büyüklüğe ulaştı.

Uzun vadeli tasarrufların artırılması ve finansal istikrarın desteklenmesi açısından BES'in stratejik önemi giderek güçlenirken kısa süre önce gönüllü BES'te katılımcı sayısı 10 milyon eşiğini geçti ve OKS ile birlikte toplam katılımcı sayısı 18 milyon seviyesine yaklaştı.

Özellikle 18 yaş altı katılımcıların artan ilgisiyle sistemdeki katılımcı sayısında da yeni rekorların kırılması beklenirken başka hiçbir yatırım aracında sunulmayan yüzde 30 devlet katkısı uygulaması ve artan fon getirilerinin etkisiyle toplam birikimler tarihi bir seviyeye ulaştı. Emeklilik fonlarının sermaye piyasalarının derinleşmesine ve sürdürülebilir yatırımların finansmanına sağladığı katkı ise dikkati çekti.

BES hem bireylerin emeklilik döneminde finansal güvenliğini artıran hem de ekonomiye uzun vadeli ve istikrarlı fon sağlayan bir yapı olarak Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme stratejileri açısından kritik rol üstleniyor. Ayrıca 2026 ve sonrasına yönelik olarak BES'in toplum tabanına yayılması ve sistemde daha uzun süre kalmayı teşvik etmeye yönelik yeniliklerle gelişmeye devam etmesi, bununla birlikte hayata geçirilmesi planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) uzun vadeli tasarrufların güçlendirilmesine ve emeklilik ekosisteminin bütüncül biçimde desteklenmesine önemli katkı sunması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, BES'in Türkiye ekonomisi içerisindeki konumunun güçlendiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bireysel Emeklilik Sistemi, 22 yıllık süreç içerisinde ülkemizin uzun vadeli tasarruf mimarisinin temel bileşenlerinden biri haline gelmiştir. Toplam fon büyüklüğünün 2 trilyon lirayı aşması, katılımcıların sisteme duyduğu güvenin ve sektörün sürdürülebilir büyüme dinamiklerinin açık bir yansımasıdır. Yüzde 30'luk devlet katkısı uygulaması ise uzun vadeli tasarruf bilincinin güçlendirilmesinde sistemin en önemli teşvik mekanizması olmaya devam etmektedir."

Obalı, sektörün ilerleyen dönemde dijitalleşme, kullanıcı odaklı hizmetlerin ve kişiye özel çözümlerin geliştirilmesi yoluyla sistemin erişilebilirliğini artırmayı hedeflediğini ifade ederek, özellikle finansal okuryazarlık çalışmaları ve paydaşlarla yürütülen işbirliklerinin BES'in kapsayıcı yapısını güçlendireceğini belirtti.

Kaynak: AA / Kazım Kaan Ulu - Ekonomi
