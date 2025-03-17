Bir sigara grubu daha fiyatlara zam yaptı

Cumhurbaşkanı Kararı ile tütün içeren sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılan sigaralarda özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 53,5'ten yüzde 50'ye düşürüldü. Ancak maktu vergi tutarı 8,39 liradan 10,50 liraya yükseltildi.

Resmi Gazete'de 14 Mart'ta yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme sonrası, sigara fiyatlarında zam beklentisi oluşurken bu konuda ilk haber TT grubuna yönelik oldu.

TT GRUBU FİYATLARA ZAM YAPTI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabında yeni sigara zammını duyurdu. Dündar, "Son sigara grubu TT grubuna da zam geldi" ifadelerini kullandı. Değişikliklerle birlikte, grubun en pahalı sigarasının fiyatı 85 lirayı buldu. En ucuz sigara ise 68 lira olarak belirlendi.

DİĞER GRUPLARA DA ZAM GELMİŞTİ

Mart ayı içinde Philip Morris, BAT, Esse ve JTİ grubu da bünyelerindeki sigara markalarına zam yapmıştı.Değişikliklerle birlikte, PM grubunun en ucuz sigarası 80 liraya, en pahalı sigarası ise 110 liraya yükseldi. Zamların ardından BAT grubunun en pahalı sigarası 91 lira olurken en ucuz sigarası 75 lira olmuştu. JTİ grubunun en pahalı sigarası ise 91 liraya yükselirken, en ucuzu 75 liraya raflarda yerini almaya başladı.