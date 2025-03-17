ABD'nin vurduğu Yemen'de ölü sayısı 53'e yükseldi

Trump'ın vur emri ülkeyi yangın yerine çevirdi! Bilanço ağırlaşıyor
Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
Meteoroloji 26 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'a bile kar yağışı göründü

Meteoroloji 26 ili uyardı! İstanbul'a bile kar yağışı göründü
Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu! Bakın ne yemiş

Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra bulundu! Bakın ne yemiş

Bir sigara grubu daha fiyatlara zam yaptı

Bir sigara grubu daha fiyatlara zam yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sigarada maktu vergi tutarının 8,39 liradan 10,50 liraya yükseltilmesinin ardından bir sigara grubuna daha zam haberi geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaradaki fiyat artışını 'Son sigara grubu TT grubuna da zam geldi' sözleriyle duyurdu.

Cumhurbaşkanı Kararı ile tütün içeren sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılan sigaralarda özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 53,5'ten yüzde 50'ye düşürüldü. Ancak maktu vergi tutarı 8,39 liradan 10,50 liraya yükseltildi.

Resmi Gazete'de 14 Mart'ta yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme sonrası, sigara fiyatlarında zam beklentisi oluşurken bu konuda ilk haber TT grubuna yönelik oldu.

TT GRUBU FİYATLARA ZAM YAPTI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabında yeni sigara zammını duyurdu. Dündar, "Son sigara grubu TT grubuna da zam geldi" ifadelerini kullandı. Değişikliklerle birlikte, grubun en pahalı sigarasının fiyatı 85 lirayı buldu. En ucuz sigara ise 68 lira olarak belirlendi.

DİĞER GRUPLARA DA ZAM GELMİŞTİ

Mart ayı içinde Philip Morris, BAT, Esse ve JTİ grubu da bünyelerindeki sigara markalarına zam yapmıştı.Değişikliklerle birlikte, PM grubunun en ucuz sigarası 80 liraya, en pahalı sigarası ise 110 liraya yükseldi. Zamların ardından BAT grubunun en pahalı sigarası 91 lira olurken en ucuz sigarası 75 lira olmuştu. JTİ grubunun en pahalı sigarası ise 91 liraya yükselirken, en ucuzu 75 liraya raflarda yerini almaya başladı.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço vasiyetini açıkladı
img

Portekiz'de Orkun ve Kerem fırtınası
img

80 yıllık efsane stad yıkılacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanatçı Züleyha Ortak evinin önünde yaşanan cinayeti anlattı

Evine gelen usta cinayete kurban gitti! Ünlü şarkıcı ilk kez konuştu
Kırmızı kart doğru mu? Eski hakemler, maça damga vuran karar için tek görüşte birleşti

Eski hakemler, maça damga vuran karar için tek görüşte birleşti
Basın toplantısında olay sözler! Mourinho, Saint-Maximin'i yerden yere vurdu

Futbolcusunu yerden yere vurdu
Galatasaray'dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez paylaşım geldi

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası paylaşım
Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı

2 Türk kadını gittikleri ülkede hayatlarının kabusunu yaşadı
Altın yatırımcıları yeni rekor için gün sayıyor

Altın yatırımcısı gün sayıyor! Belki bugün belki yarın

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.