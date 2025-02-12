Bir asgari ücret Cumhuriyet altın fiyatının altında kaldı

Türkiye'de 22 bin 104 lira olan asgari ücret, son fiyat artışlarıyla rekorlar kıran Cumhuriyet altını fiyatının gerisinde kaldı. Yüksek enflasyonun hem ücretli çalışanların yaşam standartlarını, hem de genel ekonomik durumu doğrudan etkilediği bir kez daha gözler önüne serildi.

Oluşan farkla birlikte Cumhuriyet altınının fiyatı yeniden gündeme geldi. 2003'te asgari ücretle her ay 2.5 adet cumhuriyet alınabilirken, son fiyatlamaların ardından asgari ücretle artık 1 adet cumhuriyet altını dahi alınamaz oldu.

ALTIN FİYATLARI TÜRK LİRASI KARŞISINDA REKOR KIRIYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşını körüklemesinin etkisiyle ons altın fiyatları küresel çapta artarken Türkiye'de Cumhuriyet altını 22 bin 300 liraya taşıtı.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3357 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3341 lira, en yüksek de 3360 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3345 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2897 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2883 dolar, en yüksek de 2900 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2888 dolardan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3387 liradan alınırken 3434 liradan satılıyor.

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