Libya'nın Bingazi kentinde 40 Türk firmanın katıldığı "Turkish Home Expo 2025" başladı

Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde 40 Türk firmasının katılığı "Turkish Home Expo 2025" başladı.

Bingazi Ticaret Odasından yapılan açıklamada, fuarın ev eşyası sektörüyle ilgilenen çok sayıda iş insanını bir araya getirdiği belirtildi.

Fuarda, 40 Türk üretici firmanın modern ve yüksek kaliteli ev ürünlerini sergilediği kaydedilen açıklamada, fuara Libyalıların yoğun ilgi gösterdiği aktarıldı.

Bingazi Ticaret Odasının desteğiyle organize edilen fuarın, iş insanlarının üreticilerle doğrudan bağlantı kurmalarına, işbirliği imkanlarını keşfetmelerine ve yerel pazarı destekleyen yeni ortaklıklar için önemli bir fırsat sunduğu ifade edildi.

Turkish Home Expo 2025'in 4 Aralık'a kadar süreceği belirtildi.