Haberler

Libya'nın Bingazi kentinde 40 Türk firmanın katıldığı "Turkish Home Expo 2025" başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya'nın Bingazi kentinde 40 Türk firmasının katıldığı Turkish Home Expo 2025 fuarı, ev eşyası sektöründen birçok iş insanını bir araya getirerek Libyalıların yoğun ilgisini çekti.

Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde 40 Türk firmasının katılığı "Turkish Home Expo 2025" başladı.

Bingazi Ticaret Odasından yapılan açıklamada, fuarın ev eşyası sektörüyle ilgilenen çok sayıda iş insanını bir araya getirdiği belirtildi.

Fuarda, 40 Türk üretici firmanın modern ve yüksek kaliteli ev ürünlerini sergilediği kaydedilen açıklamada, fuara Libyalıların yoğun ilgi gösterdiği aktarıldı.

Bingazi Ticaret Odasının desteğiyle organize edilen fuarın, iş insanlarının üreticilerle doğrudan bağlantı kurmalarına, işbirliği imkanlarını keşfetmelerine ve yerel pazarı destekleyen yeni ortaklıklar için önemli bir fırsat sunduğu ifade edildi.

Turkish Home Expo 2025'in 4 Aralık'a kadar süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Ekonomi
Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalanan Tüter: Kumpas olduğunu düşündüm

Suçüstü yakalandığı rüşvet skandalını böyle savundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişlere sahip

Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişleri var
Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İstenmeyen futbolcu için dünya devleri sırada

Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İstenmeyen isim için dünya devleri sırada
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig takımına elendi

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım 2. Lig ekibine elendi
Tabela yine değişiyor! Akaryakıta dev bir zam daha yolda

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Dev bir zam daha geliyor
Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişlere sahip

Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişleri var
Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi hakkında karar çıktı

Kazımcan'ın gözünü bu hale getiren şahıs hakkında karar
Telebar soruşturmasında çarpıcı detay! 'Vestiyer ücreti' adı altında para almışlar

Kamera kayıtlarını inceleyen polis şeytani planı ortaya çıkardı
Savcı adayına takılan Erdoğan'ın sözleri kura çekimine damga vurdu

Kura çekimine damga vuran sözler: Gitmeye niyetin yok galiba
Emeklileri heyecanlandıran gelişme: Ankara kulislerinde 'seyyanen zam' hareketliliği var

Emeklileri heyecanlandıran gelişme! Ankara kulisleri hareketlendi
Nesli koruma altındaki özel türü kangallara parçalatıp kayda aldı

Nesli koruma altındaki özel türü kangallara parçalatıp kayda aldı
Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor! Kardeşi dahil 3 kişi gözaltına alındı

Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor
MasterChef şampiyonunun çiçeği burnunda dükkanı kurşunlandı

MasterChef yarışmacısının çiçeği burnunda dükkanı kurşunlandı
VAR'da yeni dönem! İşte çok konuşulacak o değişiklikler

VAR'da yeni dönem! İşte çok konuşulacak o değişiklikler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.