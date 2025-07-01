Bilecik'te İpek Böceği Yetiştiriciliği ile Başarı Hikayesi

Bilecik'te İpek Böceği Yetiştiriciliği ile Başarı Hikayesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te 4 yıl önce devlet desteğiyle ipek böceği yetiştiriciliği yapan Serdar Demirkapı, yılda ortalama 80 kilogram koza elde ediyor. Eşiyle birlikte sergi kuran Demirkapı, gelecekte kapasite artırımını hedefliyor.

Bilecik merkeze bağlı Dereşemsettin köyünde 4 sene önce devlet desteğiyle ipek böceği yetiştiriciliği tesisi kuran Serdar Demirkapı, her sene ortalama 80 kilogram koza elde ediyor.

Kentteki Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan kendisine ait iş yerinde motor teknisyenliği yapan 48 yaşındaki Serdar Demirkapı, 2021 yılında, çocukluğunda ailesine yardımcı olduğu ipek böceği yetiştiriciliğiyle yeniden ilgilenmeye karar verdi.

Aynı yıl kolları sıvayan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı"ndan haberdar olan Demirkapı, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla programa başvurdu.

Demirkapı, aldığı 120 bin lira hibe desteğiyle makine, ekipman, ipek böceği ve dut fidelerini temin ederek Mayıs 2021'de, köyünde kendisine ait 6 bin 211 metrekarelik arazide üretime başladı.

Tesisini kurduğu günden bu yana mayıs ve haziran aylarının tamamını eşi Yeliz Demirkapı'yla Dereşemsettin'de geçiren, ipek böcekleriyle adeta çocukları gibi ilgilenen Demirkapı, haziranın sonlarına doğru elde ettiği ipek kozalarını Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik) satıyor.

İki çocuk babası Serdar Demirkapı, AA muhabirine, küçüklüğünden bu yana kırsal yaşama ilgi duyduğunu söyledi.

Bilecik'te uzun yıllardır ipek böceği yetiştiriciliği yapıldığını anlatan Demirkapı, "Başvurumuz sonucu bina ve makine desteği ile dut bahçesi kurulumuyla ilgili yüzde 100 hibe aldık. Bu yıl 4'üncü senemiz bitiyor. Gelecekte kapasite artırımı yapmayı planlıyoruz. Ülkemiz açısından önemli bir ürün." dedi.

Yılda bir kez ürün alınıyor

Demirkapı, üretim sürecinde zaman zaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinden ipek böceği yetiştiriciliğine dair eğitimler aldıklarını dile getirdi.

İpek böceklerini her sene mayıs aylarında Kozabirlik'ten temin ettiklerini ifade eden Demirkapı, şunları kaydetti:

"Böcekleri bize yumurtadan çıkmış halde veriyorlar. Üretimin yaklaşık 40 günlük bir süresi var. Bu süre içinde de 4 yaş dönemi oluyor. '5'inci yaş' olarak tabir edilen 8-10 günlük yoğun beslemeden sonra koza dönemi başlıyor. Bu da 3-4 gün sürüyor. Üretim haziranın son haftasında bitiyor. Yılda bir sefer üretim yapılıyor."

Demirkapı'nın eşi, ev kadını 44 yaşındaki Yeliz Demirkapı da tesiste çalışırken büyük keyif aldığını aktardı.

Çocuklarının önceden ipek böceklerinden korktuğunu belirten Demirkapı, "Artık ellerine bile alıyorlar. Çok seviyorlar. İpek böceklerinin dut yapraklarını yerken çıkarttıkları ses değişik bir ses. Sanki yağmurlu bir havanın sesi gibi. İnsana huzur veriyor, dinlendiriyor." diye konuştu.

Bilecik Koza Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Ahmet Genç ise ellerinden geldiğince üreticilerin yanlarında olduklarına söyledi.

Bu mesleği herkese tavsiye eden Genç, "Üreticilerimiz çok memnun. Özellikle bu yıl güzel verim aldık. Üreticiler yaklaşık 40 gün gibi bir sürede iyi gelir elde edebiliyorlar. Bu sürede de ortalama 10 günlük bir zahmeti var." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Ekonomi
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

Leman protestosunda olay görüntü! Bir anda binaya tırmanmaya başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Khloe Kardashian ne yaptırdıysa açıkladı! Estetik listesi olay oldu

Say say bitmiyor! Yıllardır konuşulan gerçeği açıkladı
İlaç fabrikasında kimyasal reaktör patladı! 44 ölü

İlaç fabrikasında kimyasal reaktör patladı! 44 ölü
Ekran jelatinini çıkarmaya kıyamadığı aracı bu hale geldi

Ekran jelatinini çıkarmaya kıyamadığı aracı bu hale geldi
Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?

Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
Okan Buruk tam 7 futbolcunun kalemini kırdı

Yeni sezonda yoklar! Tam 7 futbolcunun kalemini kırdı
Inter'de Hakan krizi! Takım arkadaşı esip gürleyince başkan resti çekti

Takım arkadaşı esip gürleyince başkan resti çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.