Bilecik'te Ev Kadınları İçin Dikiş Atölyesi Açıldı

Bilecik'te GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ tarafından kurulan dikiş atölyesi, ev kadınlarının aile bütçelerine katkı sağlarken sosyal bir ortam sunuyor. 50 kadın, hazır giyim üretimi yaparak hem gelir elde ediyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Bilecik'te GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ tarafından oluşturulan dikiş atölyesinde ev kadınları, hazır giyim malzemeleri üreterek aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Söğüt ilçesindeki Halk Eğitimi Merkezi'nde Söğüt Kaymakamlığı ve Belediyesi aracılığıyla, GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ tarafından geçen ay hayata geçirilen atölyede 50 kursiyer, haftanın 5 günü ikişer grup halinde eğitim görüyor.

Kurumun, Söğüt Halk Eğitimi Merkezi'ne hibe ettiği sanayi tipi 10 dikiş, 2 de overlok makinesiyle, usta öğretici eşliğinde hırka, kaban, elbise, eşofman, kazak ve gömlek gibi konfeksiyon malzemeleri üreten kursiyerler, hem diktikleri kıyafetleri internet ve çevreleri aracılığıyla satarak gelir elde ediyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Ürünlerin ayrıca yakın zamanda Söğüt Belediyesince ilçedeki Hanlı Pazar'da açılması planlanan iş yerinde de satışa sunulması planlanıyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, AA muhabirine, GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ ile pek çok konuda işbirliği yaptıklarını söyledi.

Atölyeyle ev kadınlarının istihdamına katkı sağlandığını anlatan Durgut, şöyle konuştu:

"Böylece kadınlarımızla üretim yapıyoruz. Bu dikiş atölyesi kadınlarla yürüttüğümüz sosyal projelerin daha ilk basamağı. Akabinde kooperatifleşmeye de gitmeyi düşünüyoruz. Bu sayede hem kadınlarımıza istihdam sağlamayı hem de yeni projelere yelken açmayı hedefliyoruz."

"Kadınlarımız güçlüyse aile, toplum ve ülkemiz de güçlü"

Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım ise ev kadınlarının istihdamının önemine dikkati çekti.

Kadınların ailenin temel taşlarından birini teşkil ettiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Biz inanıyoruz ki kadınlarımız güçlüyse, aile, toplum ve ülkemiz de güçlü. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde de gerek ailenin gerekse de kadının önemi özenli bir şekilde belirtilmiştir. Bu anlamda biz de ilçemizde kadınlarımıza yönelik Söğüt Halk Eğitimi Merkezi'nde böyle bir istihdam alanı yarattık."

GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Söğüt Altın Madeni Halkla İlişkiler Şefi Samet Demir de kurum olarak "sorumlu madencilik" anlayışıyla üretim yaptıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda ev kadınlarının istihdamına destek olduklarını belirten Demir, "Firma olarak toplumla ilişkiler, sürdürülebilirlik ve bölgesel kalkınmayla ilgili Söğüt ve çevresine yapmış olduğumuz katkılar devam edecektir." dedi.

Söğüt Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Şükran Şirin, gün boyu keyifli vakit geçirdiklerini, adeta aile ortamında üretim yaptıklarını aktardı.

Atölyede çalışırken tüm sorunlarını unuttuklarını ifade eden Şirin, "Dikiş, bizim için terapi gibi aslında. Burada hem üretim yapıyoruz hem de kendimizi sakinleştiriyoruz. Sıkıntılar kapının dışında kalıyor. Buraya yansımıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kursiyerlerden evli ve 2 çocuk annesi 31 yaşındaki Hatice Sert ise atölyede öğrendiği tekniklerle evinde de üretim yaptığını, aldığı siparişleri zaman zaman yetiştirmekte zorlandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Ekonomi
