Bilecik'te emekli olduktan sonra hobi olarak aronya üretmeyen başlayan kişi, kanser hastalarına iyi geldiği belirtilen bu meyveyi, tüketmeleri için talep edenlere ücretsiz olarak gönderiyor.

Emekli olduktan sonra Kocaeli Gebze'den gelerek 700 rakımlı Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Adliye Köyü'nde yerleşen edebiyat öğretmeni Sıtkı Akçayır, hobi olarak aronya meyveyi yetiştirmeye başladı. Sıtkı Akçayır, aronya'nın antosiyaninler ve diğer polifenoller açısından zengin, güçlü antioksidan içeren bir meyve olduğundan kanserle savaştığı iddia edilerek, birçok hasta bu meyveyi tükettiğini anlattı. Akçayır, "Emekli olduktan sonra bu köye yerleşerek aronya meyveyi diktik. Aranyo ülkemizde çok fazla tanınan bir meyve değil yeni yeni tanınıyor, Kuzey Amerika bitkisi bu meyvesi şeker açısından da yaban mersininden daha düşük oranda yarı yarıya neredeyse düşük oranda şeker içeriyor. Aronya meyvesinin pazarı yok denecek kadar az. Adliye Köyü 770 rakımı ile tam aranyonun sevdiği bir arazı olduğundan meyve burada çok güzel oluyor" dedi.

"Bu meyve tümörlerin ilerlemesini yüzde 60 ile yüzde 70 oranında yavaşlattığı söyleniyor"

Akçayır, konuşmasının devamında, "Bu meyvenin kolon kanseri meme kanseri, akciğer kanseri, karaciğer kanseri gibi kanser türlerinde tümörlerin ilerlemesini yüzde 60 ile yüzde 70 oranında yavaşlattığını bilim adamları söylüyorlar. Dolayısıyla bunun daha tanıtılması halka tanıtılması bunun kullanım alanlarının genişletilmesi lazım. Eczacılıkta kullanıldığını biliyoruz. Hammadde olarak dondurma sanayinde de kullanılıyor" dedi.

"Bu meyveyi üretmekteki tek amacım ölmüşlerimizin hayrına bedava kanser hastalarına dağıtmak oldu"

Sıtkı Akçayır, son olarak, "Bu meyveyi üretmekteki tek amacım ölmüşlerimizin hayrına bedava kanser hastalarına dağıtmak oldu. Bir sürü hasta bana ulaştı ve kendilerine gönderdim. Bizim üretimimizde doğal gübre olarak sadece hayvansal gübre verdik ve başka bir şey kullanmadık. Diplerine onun dışında bitki koruma adına herhangi kimyasal ilaçta kullanmadık tamamen doğal. Gönül rahatlığıyla yıkamadan da yiyebileceğiniz bir meyve. Yakın çevrede olanlar gelip toplayabilirler, uzakta olanlara da gönderdim. Hatta buradan Trabzon'a, İzmir'e, Antalya'ya, Eskişehir'e ve Erzincan'a yolladım. Nereye istiyorlarsa o zahmete de girerim gönderirim, yeter ki hastalarına şifa olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı