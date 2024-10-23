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Bilecik'te 60 Milyon Kök Marul Toprakla Buluştu

Bilecik'te 60 Milyon Kök Marul Toprakla Buluştu
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Bilecik'in Söğüt ve İnhisar ilçelerine bağlı Sakarya Havzası'ndaki seralarda 60 milyon kök marul ekildi. Bu miktar, Türkiye'nin marul ihtiyacının 5'te 1'ini karşılıyor. Üreticiler, bu yıl için umutlu ve marul fiyatlarının artması bekleniyor.

Bilecik'in Söğüt ve İnhisar ilçelerine bağlı Sakarya Havzası'ndaki seralarda 60 milyon kök marul toprakla buluştu. Bu sayı Türkiye'nin marul ihtiyacının 5'te 1'ine tekabül ediyor.

Marmara Bölgesi'nin örtü altı tarımda önemli merkezlerinden Bilecik'in Söğüt ilçesinde Sakarya Vadisi'ndeki Çaltı, Geçitli, Hamitabat, Yakacık ve Tuzaklı köylerindeki seralarda işçilerin marul mesaisi başladı. 'Marmara'nın Küçük Antalya'sı olarak bilinen vadide üreticiler domates ve salatalık hasadını bitirince marul fidelerini toprakla buluşturdu. Çaltı, Geçitli, Hamitabat, Yakacık ve Tuzaklı köylerindeki seralarda yaklaşık 60 milyon kök marul toprakla buluşurken, üreticiler bu sene umutlu.

"Geçen sene 10-12 liradan satılıyordu toptan, sonra kış gelince fiyatlar arttı"

Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım, seralarda yaklaşık 11 ay üretim yapıldığını anlatarak, "Şu anda Marmara'nın 'Küçük Antalya'sı diye tabir edilen Sakarya Vadisi'nde kışlık marul ekimindeyiz. Mart ayının 15'inden itibaren seralarımıza salatalık, domates ekiminden sonra ise kıvırcık marul ekeriz. Burası Çaltı, Geçitli, Hamitabat, Yakacık ve Tuzaklı köylerini içinde barındırıyor. Sadece bizim köyde 45 milyon ekim yapılıyor, diğer köylerle birlikte 60 milyon Kök var. Bu sene daha iyi olacak, geçen sene güzeldi. Geçen sene 10-12 liradan satılıyordu toptan, sonra kış gelince fiyatlar arttı. Kışın güzel para ediyor marul. Burada ki marullar Ankara, İstanbul, Bursa, İzmit gibi bütün büyükşehirlere gönderiyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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