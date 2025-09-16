Bilecik'te 2025 Yılı Hayvancılık Destekleri Açıklandı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, 2025 yılı hayvancılık ve zirai don desteklerini açıklayarak, "Bakanlık tarafından programlanan aşı uygulamaları sonrası oluşan atıklar için büyükbaş ve küçükbaş hayvan sahiplerine verilen temel destekleme tutarının yüzde 100 artırıldığını ve su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelere tür ve üretim şekline göre desteklerin yükseltildi" dedi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Resmi Gazete'de yayımlanan '2024-2026 Yıllarında Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' ile 2025 yılı hayvancılık desteklerinin detaylarını paylaştı. Ayvalık, büyükbaş hayvancılık desteklerinde buzağılara yüzde 40 artışla bin 400 TL, malaklara ise yüzde 180 artışla 2 bin 800 TL destek verileceğini belirterek, küçükbaş hayvancılıkta kuzu ve oğlaklar için destek tutarının bir önceki yıla göre yüzde 50 artırılarak 300 TL/baş olarak belirlendiğini söyledi. Ayvalık, "Çoban desteği kapsamında 150 baş üzerinden ilave 1,8 katsayı ile 81 bin TL ödeneceğini aktaran Ayvalık, arıcılık desteğinde üretici ve yetiştirici örgütlerine üye olanlara arılı kovan başına 140 TL, üye olmayanlara 100 TL, ipek böceği temel desteğinin yüzde 10 artışla bin 100 TL/ kilogram ve tiftik üretiminde temel desteğin yüzde 100 artışla 160 TL/kilogram. Bakanlık tarafından programlanan aşı uygulamaları sonrası oluşan atıklar için büyükbaş ve küçükbaş hayvan sahiplerine verilen temel destekleme tutarının yüzde 100 artırıldığını ve su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelere tür ve üretim şekline göre desteklerin yükseldi. Hayvan gen kaynakları desteklerinin artırıldığını ve Ankara keçisine ilave destek verilecek. 2025'te hayvan ve sürü sağlığı desteğinin yeni uygulamaya alınacağını, hayvan tanımlama araçları ve bazı aşı bedellerinin destek kapsamına alındı. Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde müsilajdan etkilenen balıkçı gemilerine gemi başına ilave küçük ölçekli balıkçılık desteği verilecek" dedi.

"Çiftçilerimizin üretimlerini desteklemek ve yaşanan olumsuzlukların etkilerini azaltmak için gerekli tüm adımları atıyoruz"

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Ayvalık, zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilere yönelik destekleri de paylaştı. Ayvalık, "2025'in Şubat, Mart ve Nisan aylarında meydana gelen zirai don olaylarından etkilenen 65 ilde 16 ürün için ödeme yapılacak. Destekten yararlanacak çiftçilerin 13 Nisan 2025 tarihine kadar ÇKS kayıtlarını yaptırmış olmaları gerekiyor. Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali/nektarin, üzüm ve vişne ürünlerinin zarar görmesi durumunda müracaat eden ve hasarı il/ilçe müdürlüklerince tespit edilen çiftçilerin, tarım sigortası yaptırmamış veya don teminatı bulunmayan çiftçilerin destekten faydalanabilecek. Çiftçilerimizin üretimlerini desteklemek ve yaşanan olumsuzlukların etkilerini azaltmak için gerekli tüm adımları atıyoruz. Bilecik'te üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK